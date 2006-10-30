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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

مدير كل دفتر آموزش هاي آزاد و غير انتفاعي وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد:

اعطاي مجوز تاسيس دانشگاه هاي غير انتفاعي به مراكز تخصصي / ايجاد رشته هاي جديد بر اساس نقشه جامع علمي كشور

اعطاي مجوز تاسيس دانشگاه هاي غير انتفاعي به مراكز تخصصي / ايجاد رشته هاي جديد بر اساس نقشه جامع علمي كشور

وزارت علوم مجوز ايجاد مراكز غيرانتفاعي را بيشتر به مراكز تخصصي واگذار مي كند و عملا به درخواست هايي كه به صورت تخصصي فعاليت آموزشي داشته باشند پاسخ مثبت مي دهد.

دكتر "عبدالحسين طاهري" - مدير كل دفتر آموزش هاي آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان مثال ايجاد مركز غير انتفاعي خاص حسابداري، علوم انساني و هنر جهت اعطاي مجوز در اولويت قرار دارد.

مدير كل دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم اظهار داشت: يكي ديگر از برنامه هاي وزارت علوم در زمينه دانشگاه هاي غيرانتفاعي و غير دولتي تا پايان سال جاري به اتمام مي رساند، نيازسنجي رشته ها در مناطق مختلف كشور براي اعطاي مجوز است.

وي افزود: همچنين ايجاد رشته هاي جديد بر اساس نقشه جامع علمي كشور نيز براي دانشگاه هاي غيرانتفاعي در دست تدوين است.

طاهري اظهار داشت: با توجه به اينكه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تعداد دانشجويان مراكز موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي تا سال 1388 بايد به 480 هزار نفر برسد و بار عظيمي از آموزش  عالي به دوش اين مراكز است دولت بايد اين دانشگاه ها را مورد حمايت بيشتري قرار دهد.

کد مطلب 397710

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