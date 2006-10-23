آمادگي ناوگان حمل و نقل عمومي براي انتقال نمازگزاران عيد فطر به مصلي

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي اظهار داشت: براي نخستين بار شبكه مترو ، ناوگان اتوبوسراني و سامانه تاكسيراني با حداكثر ظرفيت جهت خدمت رساني به نمازگزاران عيد سعيد فطر به كار گرفته خواهد شد.

وي با اعلام شروع فعاليت شركت مترو از ساعت 30/5 بامداد روز عيد فطر تصريح كرد: قطارهاي مترو به صورت رايگان نمازگزاران را از تمامي ايستگاه هاي مترو به دو ايستگاه مصلي و شهيد بهشتي در شمال و جنوب مصلي منتقل مي كنند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به يكسان بودن فاصله مكاني دو ايستگاه مذكور به محل برگزاري نماز، افزود: در پايان مراسم نمازگزاران با استفاده از قطارهاي مترو مجددا به طور رايگان به مبادي اوليه انتقال مي بايند.

تشكري هاشمي با تاكيد بر هماهنگي خطوط شركت واحد با ايستگاههاي مترو در سطح شهر، خاطرنشان كرد: اين هماهنگي در برگزار ينماز عيد فطر نيز به عمل آمده تا نمازگزاران از نقاط مختلف شهر به ايستگاههاي مترو اعزام شده و سپس باز گردانده شوند.

وي همچنين از آغاز به كار شركت واحد از ساعت 30/5 صبح روز عيد فطر از طريق به كارگيري 5 هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: از اين تعداد 2500 اتوبوس مستقيما شهروندان را از 30 مسجد و 88 ميدان به مصلي منتقل مي كنند و 2500 اتوبوس ديگر نيز نمازگزاران را از 183 مبداء به ايستگاههاي مترو انتقال مي دهند.

معاون شهردار تهران ضرورت استفاده شهروندان از وسايل نقليه عمومي در تمام ايام سال به ويژه در روز عيد سعيد فطر را مورد تاكيد قرار داد و اضافه كرد: علاوه بر پاركينگ هايي كه براي توقف اتوبوس ها در نظر گرفته شد، به منظور توقف خودروهاي سواري آن دسته از شهرونداني كه ناچار به استفاده از وسايل نقليه شخصي مي باشند نيز چهار پاركينگ عمومي با ظرفيت 20 هزار دستگاه خودرو پيش بيني شده است.

وي پاركينگ هاي مجتمع امام خميني(ره) در ضلع شمالي ، بنياد مستضعفان در ضلع شمال غربي، بيهقي در ضلع غربي و لجستيك ارتش در ضلع جنوبي مصلي را از جمله پاركنيگ هاي چهارگانه براي توقف وسايل نقليه شخصي بر شمرد و اظهار داشت: علاوه بر اين پاركينگ ويژه موتور سيكلت ها نيز ميدان نيلوفر در نظر گرفته شده است.

تشكري هاشمي با ذكر اعمال محدوديت ترافيكي در بخشي از خيابان شهيد بهشتي، حد فاصل سهروردي تا مصلي، تصريح كرد: در اين مسير تعداد 50 دستگاه تاكسي به صورت رايگان نمازگزاران را به محل برگزاري نماز خواهند رساند.

وي از پذيرايي نمازگزاران با كيك و شير در داخل اتوبوس ها و در محل پاركينگ ها خبر داد و افزود: علاوه بر اين نمازگزاران در مقابل درهاي ورودي مصلي نيز مورد پذيرايي قرار مي گيرند.

معاون شهردار تهران با بيان در اختيار گذاردن 40 دستگاه خودرو جرثقيل دار از سوي شهرداري به راهنمايي و رانندگي جهت رفع موانع احتمالي و سهولت تردد در مبادي منتهي به مصلي ، خاطرنشان كرد: گاردريل هاي دور بزرگراه شهيد مدرس و رسالت در محدوده مصلي به منظور سهولت تردد نمازگزاران در شب عيد فطر جمع آوري مي شود.

رئيس كميته حمل و نقل و ترافيك ستاد برگزاري نماز عيد سعيد فطر در پايان با آرزوي قبولي طاعات و عبادات مومنان روزه دار و تبريك عيد فطر، گفت: مديريت شهري در تمامي بخش هاي از جمله در حوزه حمل و نقل و ترافيك با به كارگيري كليه امكانات و تجهيزات، حداكثر اهتمام و مساعي خود را به منظور حضور پرشور و نشاط و شركت با شكوه و ميليوني شهروندان تهراني در مراسم نماز عيد سعيد فطر به كار بسته است.