حوادث رانندگی در استان سمنان ۱۴مجروح داشت/ یک نفر جان باخت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در مجموع حوادث رانندگی پایان هفته گذشته ۱۰سانحه جرحی و فوتی در استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: از مجموع این سوانح هفت مورد واژگونی خودرو را شامل می شود که باید گفت اندکی صبر و هوشیاری از وقوع بسیاری از این سوانح جلوگیری می کند و رانندگان باید به محض احساس عدم هوشیاری در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.

وی با اشاره به سانحه فوتی پایان هفته افزود: واژگونی پراید در محور آزاد شهر- شاهرود در ساعت ۱۴ روز پنج شنبه به دلیل بی توجهی راننده به جلو و عدم تمرکز لازم، مرگ راننده ۴۲ ساله و مجروح شدن چهار سرنشین خودرو را رقم زد.

رئیس پلیس راه استان سمنان ۶۰ درصد سوانح رانندگی در استان را واژگونی خودرو عنوان کرد و گفت: رانندگان باید با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.

خسروجردی بابیان اینکه کویری و یکنواخت بودن جاده از جمله عواملی است که باعث خواب آلودگی راننده می شود، ابراز داشت: بررسی‌ها نشان می دهد حوادث واژگونی ناشی از خواب آلودگی و عدم تمرکز راننده در زمانی رخ می دهد که سرنشینان خودرو خواب هستند که باید راننده به محض احساس فضای خواب آلود در خودرو در فضای مطمئن توقف و با قدم زدن در فضای بیرون انرژی و تمرکز لازم را برای ادامه مسیر کسب کند و یا سرنشینان با صحبت کردن با راننده از تمرکز و هوشیاری وی آگاهی یابند اگر این موارد را همه خودروها رعایت کنند شاهد حوادث تلخ نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در برخی محورهای کوهستانی به ویژه خوش ییلاق و فولاد محله اغلب با مه گرفتگی همراه است لذا پرهیز از سبقت نابه‌جا، رعایت سرعت مطمئن و داشتن تجهیزات لازم می تواند خاطره یک سفر را لذت بخش کند.

رئیس پلیس راه استان سمنان افزود: محور اولنگ رامیان همچنان مسدود است و بهتر است رانندگان برای تردد به شهرهای شمالی از مسیرهای ترانزیتی مطمئن که پلیس راه و هلال احمر در آن مستقر هستند را برای تردد انتخاب کنند.