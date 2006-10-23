بهره برداري از 45 پروژه عمراني تا پايان امسال

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، علي تركاشوند شب گذشته در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران اعلام كرد: 70 پروژه عمراني در دستور كار شهرداري كرج قرار داشت كه تاكنون 25 مورد از آنها از جمله آسمان نما ، روگذر آزادگان ، اصلاح هندسي معابر و فرهنگسرا افتتاح شده و مورد بهره برداري عموم است.

وي افزود: همچنين عمليات احداث 20 پارك محلي در دستور كار شهرداري بوده است كه تاكنون 10 مورد از آنها افتتاح شده است و 10 پارك ديگر تا پايان سال به بهره برداري خواهند رسيد.

شهردار كرج خاطر نشان كرد: به رغم آنكه درآمد شهرداري ها متكي به اعتبارات دولتي نيست اين شهرداري با برنامه ريزي اصولي براي درآمد و هزينه هاي خود، گامهاي قابل توجهي براي عمران و آباداني كرج برداشته است.

تركاشوند در خصوص حفظ فضاهاي سبز شهري اظهار داشت: شهرداري و به خصوص سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري كرج به شدت مراقب فضاهاي سبز شهر و به دنبال توسعه آنها هستند و جز در مواردي كه تعهدات خاصي وجود داشته اجازه نداده اند باغ يا فضاي سبزي در كرج تخريب شود.

وي يادآور شد: اين شهرداري حتي براي حفظ باغات قديمي كرج اصرار دارد و طرح هاي حفاظتي ويژه اي براي حفظ اين باغات انجام مي دهد.

تركاشوند اصلاحات هندسي معابر كرج را بر اساس تصميمات شوراي ترافيك شهرستان دانست و خاطر نشان كرد: هيچ اصلاح هندسي در شهر بدون تصويب اين شورا متشكل از نماينده فرماندار ، راهنمايي و رانندگي و مسئول حمل و نقل و ترافيك شهرداري كرج به اجرا در نمي آيد.

شهردار كرج يادآور شد: برخي اصلاحات هندسي موقت كه با نصب نيوجرسي صورت مي گيرند به دليل نداشتن بازده كافي جمع آوري و اصلاح دائمي در مسير صورت مي گيرد.

وي تاكيد كرد: شهرداري مانند ساير دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي متناسب با وظايف خود بسترهاي لازم حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم خواهد كرد.