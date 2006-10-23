192 نماينده مجلس از هاشمي شاهرودي تقدير كردند

به گزارش خبرگزاري مهر متن نامه نمايندگان به رهبر معظم انقلاب كه توسط قرباني عضو هيات رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني قرائت شد به اين شرح است :

" نظر به رويكرد قوه قضاييه به توسعه قضايي بر اساس مباني فقهي و اسلامي و در راستاي افزايش اعتماد عمومي و مشاركت مردمي، بهبود كارآيي دستگاه قضايي، ارتقاء دانش حقوقي، دادرسي عادلانه و ايجاد زمينه مناسب براي تحقق فرهنگ صلح و سازش با راه اندازي شوراهاي حل اختلاف، امنيت اجتماعي با اعمال سياست هاي حبس زدايي، برقراري ارتباط مستقيم با مردم در راستاي اصل خدمت رساني و رضايتمندي آنان و احقاق حقوق آحاد جامعه وموضعگيري هاي شجاعانه مبتني بر علم و وضعيت جهاني، رئيس محترم قوه قضاييه آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص استفاده بهينه از فرصتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و تقويت ارتباط و تعامل دستگاه قضايي با قواي مجريه و مقننه، ما امضاء كنندگان زير ضمن قدرداني و تشكراز ايشان مراتب حمايت خود را از برنامه هاي توسعه قضايي اعلام مي داريم " .

به گزارش مهر در پايان اين نامه آمده است : " اميدواريم با رهنمودهاي حكيمانه حضرت عالي قوه قضائيه در رسيدن به دادگستري اسلامي مورد نظر بيش از گذشته موفقيت چشمگير بدست آورد ".