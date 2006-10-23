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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

در نامه اي به رهبر معظم انقلاب ؛

192 نماينده مجلس از هاشمي شاهرودي تقدير كردند

192 نماينده مجلس از هاشمي شاهرودي تقدير كردند

192 نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به مقام معظم رهبري حمايت خود را از برنامه هاي توسعه قضايي آيت الله هاشمي شاهرودي اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر متن نامه نمايندگان به رهبر معظم انقلاب كه توسط قرباني عضو هيات رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني قرائت شد به اين شرح است :

" نظر به رويكرد قوه قضاييه به توسعه قضايي بر اساس مباني فقهي و اسلامي و در راستاي افزايش اعتماد عمومي و مشاركت مردمي، بهبود كارآيي دستگاه قضايي، ارتقاء دانش حقوقي، دادرسي عادلانه و ايجاد زمينه مناسب براي تحقق فرهنگ صلح و سازش با راه اندازي شوراهاي حل اختلاف، امنيت اجتماعي با اعمال سياست هاي حبس زدايي، برقراري ارتباط مستقيم با مردم در راستاي اصل خدمت رساني و رضايتمندي آنان و احقاق حقوق آحاد جامعه وموضعگيري هاي شجاعانه مبتني بر علم و وضعيت جهاني، رئيس محترم قوه قضاييه آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص استفاده بهينه از فرصتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و تقويت ارتباط و تعامل دستگاه قضايي با قواي مجريه و مقننه، ما امضاء كنندگان زير ضمن قدرداني و تشكراز ايشان مراتب حمايت خود را از برنامه هاي توسعه قضايي اعلام مي داريم " .

به گزارش مهر در پايان اين نامه آمده است : " اميدواريم با رهنمودهاي حكيمانه حضرت عالي قوه قضائيه در رسيدن به دادگستري اسلامي مورد نظر بيش از گذشته موفقيت چشمگير بدست آورد ".

کد مطلب 397716

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