«بوفالوی آمریکایی» در تئاتر شهر به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بوفالوی آمریکایی» به نویسندگی دیوید ممت و کارگردانی سیام زین الدینی از روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه تا جمعه ۵ خردادماه در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

در این اثر نمایشی که ساعت ۱۸ به مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان روی صحنه می رود یگانه رجبی، فرزاد آیتی، سیامک زین‌الدینی، احمد مطوری، اکرم سامانی و حسن همتی به عنوان بازیگر حضور دارند. کیانوش احمدی دستیار کارگردان، امیررضا هرمزی دستیار دوم کارگردان، سیامک زین الدینی طراح صحنه و لباس، یاسمین برزگری مدیر صحنه، فرناز حسن زاده طراح چهره پردازی، فاطمه احمدی منشی صحنه، مهزاد مرسلی مدیر اجرایی، حامد هاشمی طراح گرافیک، علی روهینا عکاس، علی اکبر مجد راد مشاور رسانه، امیررضا هرمزی و مصطفی رنجبر روابط عمومی و تبلیغات دیگر عوامل اجرایی نمایش هستند.

این نمایشنامه در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط دیوید مامت به نگارش درآمده است و تاکنون بارها روی صحنه تماشاخانه‌های دنیا توسط بهترین کارگردانان به نمایش گذاشته‌شده است. این نمایش تابه‌حال در ایران به‌صورت رسمی در هیچ تماشاخانه ای اجرانشده است.

جمعه شب ۲۲ اردیبهشت ماه ۲ نمایش «هملت» به کارگردانی آرش دادگر، «بوف کور» به کارگردانی ناصر حسینی مهر و «کافه پولشری» به کارگردانی الهام پاوه نژاد به اجرای خود در تالارهای اصلی، چهارسو و کافه تریای مجموعه تئاتر شهر پایان دادند.