بهره مندی ۲ هزار خانواده نیازمند ایلامی از کمک هزینه ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، شبیب جعفرزاده معاون بیان کرد: دختران مددجو، فرزندان پسر مددجویان و همچنین زنان بی سرپرستی که ازدواج مجدد کرده اند افرادی هستند که از این کمک ها برخوردار شده اند.

وی افزود: برای تهیه این تعداد کمک هزینه ازدواج بیش از ۳۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد و کمکهای خیران هزینه شده است.

جعفرزاده تصریح کرد: از این تعداد کمک هزینه جهیزیه ۳۱۵ مورد آنها از سوی افراد نیکوکار و خیر تهیه شده که هزینه تهیه آنها مبلغ ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده امداد استان ایلام در ادامه گفت: تعداد ۱۳۵ زوج مورد حمایت این نهاد در استان ایلام به مناسبت اعیاد شعبانیه از کمک هزینه ازدواج این نهاد برخوردار شده و زندگی مشترک خود را آغاز خواهند کرد.

جعفرزاده افزود:به هر یک از این زوجها مبلغ ۲۰ میلیون ریال بصورت کمک بلاعوض و در مجموع دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به این خانواده ها پرداخت می شود.