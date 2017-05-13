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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

معاون کمیته امداد استان ایلام خبر داد:

بهره مندی ۲ هزار خانواده نیازمند ایلامی از کمک هزینه ازدواج

بهره مندی ۲ هزار خانواده نیازمند ایلامی از کمک هزینه ازدواج

ایلام-معاون کمیته امداد استان ایلام گفت: تعداد دو هزار و ۶۵ نفر از مددجویان و نیازمندان ایلامی در سال گذشته از کمک هزینه ازدواج و جهیزیه کمیته امداد استان ایلام برخوردار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبیب جعفرزاده معاون بیان کرد: دختران مددجو، فرزندان پسر مددجویان و همچنین زنان بی سرپرستی که ازدواج مجدد کرده اند  افرادی هستند که از این کمک ها برخوردار شده اند.

وی افزود: برای تهیه این تعداد کمک هزینه ازدواج بیش از ۳۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد و کمکهای خیران هزینه شده است.

جعفرزاده تصریح کرد: از این تعداد کمک هزینه جهیزیه   ۳۱۵ مورد آنها  از سوی افراد نیکوکار و خیر تهیه شده که هزینه تهیه آنها مبلغ ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده امداد استان ایلام در ادامه گفت: تعداد ۱۳۵ زوج مورد حمایت این نهاد در استان ایلام به مناسبت اعیاد شعبانیه از کمک هزینه ازدواج این نهاد برخوردار شده و زندگی مشترک خود را آغاز خواهند کرد.

جعفرزاده افزود:به هر یک از این زوجها مبلغ ۲۰ میلیون ریال بصورت کمک بلاعوض و در مجموع دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به این خانواده ها پرداخت می شود.

کد مطلب 3977169

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