محمدحسين شاه ويسي رئيس ستاد انتخابات آبادگران جوان در گفتگو با خبرنگار "مهر"، اظهار داشت: با توجه به پايان نام نويسي در انتخابات شوراها، از امروز فعاليت گروهها و جريانات بيش از گذشته خواهد شد .

شاه ويسي با اعلام اينكه 2 الي 3 نفر ديگر به شوراي بزرگان اصولگرا اضافه خواهند شد، گفت: دكتر شهاب الدين صدر و يكي از بانواني كه در جبهه اصولگرا در حال فعاليت هستند نيز قرار است به شوراي بزرگان اصولگرا اضافه شوند.

رئيس ستاد انتخابات آبادگران جوان در خصوص عدم ارائه مجوز به اين تشكل سياسي از سوي كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور و به دنبال آن عدم انجام فعاليت هاي تبليغاتي اين تشكل در ايام انتخابات، گفت: آبادگران جوان به هيچ وجه فعاليت هاي خود را محدود نخواهد كرد.

وي افزود: با توجه به اينكه در راستاي ترويج تفكر اصولگرايي و نشاط فعاليت هاي سياسي در كشور گام برمي داريم، فكر نمي كنم در نهايت به جايي برسيم كه فعاليت هاي انتخاباتي ما محدود شود.

شاه ويسي گفت: آبادگران جوان از مدت ها قبل مدارك خود را به دبيرخانه احزاب ارائه نموده و بايد زودتر به اين مسئله رسيدگي و مشكل به ما ابلاغ مي شد ولي با توجه به روندي كه مشاهده مي شود، شائبه اي وجود دارد و فكر مي كنيم، تاخيري تعمدي در رسيدگي به پرونده آبادگران جوان وجود داشته است.

رئيس ستاد انتخابات آبادگران جوان در پايان خاطر نشان كرد: ما نمي خواهيم فعاليت هاي انتخاباتي خود در را محدود كنيم و آمادگي كامل براي رفع ابهام داريم تا بتوانيم پروانه دار در فعاليتهايي كه موجب بالندگي ماست، شركت كنيم.