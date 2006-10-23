دبيرخانه دائمي براي جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالستار كاكايي معاون اجرايي نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت با اعلام اين خبر افزود: "جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت به همت انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدس با همكاري دانشگاهها، نهادها و سازمان هاي فرهنگي هنري كشور برگزار مي شود و با توجه به استقبال گسترده هنرمندان و دست اندركاران و نخبگان اين عرصه، برنامه ريزي شد تا دبيرخانه جشنواره به صورت دائمي فعال باشد."
وي ادامه داد: "موضوع مقاومت به رغم ديرينگي و ماهيت ارزشمند آن كه جوشيده از تفكر اسلامي، شيعي و انساني است و تبلور آن در هنر معاصر از بدو پيروزي انقلاب و دوران دفاع مقدس، فاقد يك مركزيت و كانون بوده است. برخورداري جشنواره هنرهاي تجسمي از دبيرخانه دائمي و فعاليت هاي مستمر و مداوم اين امكان را فراهم مي سازد تا ضمن ايجاد بانك اطلاعاتي هنرهاي تجسمي مقاومت، زمينه قدرداني و تشويق هنرمندان و استعدادهاي جوان هنري در اين زمينه فراهم شود."
معاون اجرايي نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت با بيان اينكه تداوم و استمرار فعاليت هاي اين جشنواره دستيابي به اهداف متعالي ارزشمند جشنواره را امكانپذير مي سازد، خاطرنشان ساخت: "شناسايي افق هاي تازه، كشف استعدادهاي جوان و شناخت ظرفيت هاي جديد از طريق دبيرخانه دائمي ممكن مي شود و اميدوارم از اين طريق بانك اطلاعاتي و دايره المعارفي از گنجينه هاي ارزشمند هنر مقاومت به وجود آيد."
وي در پايان گفت: "دبيرخانه جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت پس از برگزاري جشنواره نيز به كار خود ادامه مي دهد." نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت از پنجم تا بيست و پنجم آبان ماه سال جاري در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.
جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت كه نخستين دوره آن آذرماه امسال در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار خواهد شد، صاحب دبيرخانه دائمي ميشود.
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