دبيرخانه دائمي براي جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالستار كاكايي معاون اجرايي نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت با اعلام اين خبر افزود: "جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت به همت انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدس با همكاري دانشگاهها، نهادها و سازمان هاي فرهنگي هنري كشور برگزار مي شود و با توجه به استقبال گسترده هنرمندان و دست اندركاران و نخبگان اين عرصه، برنامه ريزي شد تا دبيرخانه جشنواره به صورت دائمي فعال باشد."



وي ادامه داد: "موضوع مقاومت به رغم ديرينگي و ماهيت ارزشمند آن كه جوشيده از تفكر اسلامي، شيعي و انساني است و تبلور آن در هنر معاصر از بدو پيروزي انقلاب و دوران دفاع مقدس، فاقد يك مركزيت و كانون بوده است. برخورداري جشنواره هنرهاي تجسمي از دبيرخانه دائمي و فعاليت هاي مستمر و مداوم اين امكان را فراهم مي سازد تا ضمن ايجاد بانك اطلاعاتي هنرهاي تجسمي مقاومت، زمينه قدرداني و تشويق هنرمندان و استعدادهاي جوان هنري در اين زمينه فراهم شود."



معاون اجرايي نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت با بيان اينكه تداوم و استمرار فعاليت هاي اين جشنواره دستيابي به اهداف متعالي ارزشمند جشنواره را امكانپذير مي سازد، خاطرنشان ساخت: "شناسايي افق هاي تازه، كشف استعدادهاي جوان و شناخت ظرفيت هاي جديد از طريق دبيرخانه دائمي ممكن مي شود و اميدوارم از اين طريق بانك اطلاعاتي و دايره المعارفي از گنجينه هاي ارزشمند هنر مقاومت به وجود آيد."



وي در پايان گفت: "دبيرخانه جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت پس از برگزاري جشنواره نيز به كار خود ادامه مي دهد." نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت از پنجم تا بيست و پنجم آبان ماه سال جاري در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

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