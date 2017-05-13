بزرگترین اتحادیه تجاری نروژ خواستار تحریم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، بزرگترین اتحادیه تجاری نروژ (LO) که ۹۰۰ هزار کارگر نروژی عضو آن هستند یعنی یک چهارم جمعیت کار بزرگسالان این کشور را شامل می شود با ۱۹۳ رای خواستار تحریم اسرائیل شد.

این اتحادیه با صدور قطعنامه ای اعلام کرد: در حالیکه گفتگوها و قطعنامه ها تاثیر کمی دارند از هم اکنون به بعد باید از لحاظ اقتصاد بین الملل، فرهنگی و دانشگاهی اقدام به بایکوت اسرائیل کنیم تا نتواند به اهداف خود برسد.

این برای اولین بار نیست که اتحادیه Lo اقدام به تحریم اسرائیل می کند و در سال های اخیر چندین نهاد مختلف از رژیم صهیونیستی را تحریم کرده بود.

علاوه بر این اتحادیه تجاری نروژ، در سال های گذشته موج مخالفت با رژیم صهیونیستی در اروپا رشد زیادی داشته و چند کشور اروپایی نیز اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین کرده اند.