مي توانيم هفت مدال طلا از بازيهاي آسيايي دوحه بگيريم/ سطح توقع مردم بالا رفته است

علي اصغر بذري در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از موفقيتهاي آزاد كاران در مسابقات جهاني چين سطح توقعات مردم از كشتي آزاد بالا رفته است و همه توقع كسب كامل مدالها را دارند كه اگر شرايط اردوي دوحه مانند اردوي قبل از اعزام به چين باشد توقع مردم برآورده خواهد شد.

كشتي گير وزن 74 كيلوگرم كشتي آزاد كشور افزود: اگر مسئولان قصد دارند نوار موفقيتهاي كشتي آزاد ادامه يابد و درخشش ملي پوشان كشتي آزاد در دوحه ، باكو و پكن تكرار شود بايد شرايط مطلوب از هم اكنون فراهم شود.

بذري خاطر نشان كرد: شرايط ايده آل به عوامل متعددي از جلمه بدنسازي، كارشناسي ، امكانات اردو ، تغذيه مناسب ، تمرينات حرفه اي و مهمتر از همه مديريت قوي بستگي دارد و اگر يكي از اين عوامل دچار مشكل شود تيم نيز با مشكل مواجه مي شود.

دارنده عنوان نايب قهرماني جهان در كشتي آزاد يادآور شد: علاوه بر غيرت و آمادگي بچه ها آنچه پرچم ايران را در مسابقات چين بالا برد دوري تيم از حواشي و مديريت بسيار قوي بود كه منجر به ظهور آن نتايج شد.

وي تصريح كرد: تمرينات جدي من از فرداي مسابقات جهاني چين آغاز شده و هم اكنون دراردو تمرينات منسجمي را زير نظر مربيان مي گذرانم و شرايط بسيار مطلوبي دارم.

بذري تاكيد كرد: بسيار اميد دارم كه با صلاحديد كادر فني نفر اعزامي وزن 74 كيلوگرم به مسابقات دوحه من باشم و در اين صورت تمام تلاشم را براي كسب بهترين عنوان اين رقابتها خواهم كرد.