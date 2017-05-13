اولین مرحله اردوی والیبال دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به منظور شناسایی نفرات برتر برای حضور در اردو تیم ملی والیبال دانشجویان برای شرکت در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه اولین مرحله اردو انتخابی به میزبانی دانشگاه پیام نور در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.

بنا براین گزارش در این اردو بیش از ۸۰ دانشجوی والیبالیست از دانشگاه های کشور حضور داشتند که به مدت دو روز زیر نظر مربیان و کمیته فنی به تمرین پرداختند.

تیم والیبال دانشجویان ایران در رقابتهای یونیورسیاد در گروه چهارم با تیمهای آرژانتین، سوئیس، کانادا، امارات و قبرس همگروه است.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه سال جاری در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.