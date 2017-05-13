  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

اولین مرحله اردوی والیبال دانشجویان برگزار شد

اولین مرحله اردوی والیبال دانشجویان برگزار شد

اولین مرحله اردو انتخابی تیم ملی والیبال دانشجویان به منظور شرکت در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به منظور شناسایی نفرات برتر برای حضور در اردو تیم ملی والیبال دانشجویان برای شرکت در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه اولین مرحله اردو انتخابی به میزبانی دانشگاه پیام نور در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.

بنا براین گزارش در این اردو بیش از ۸۰ دانشجوی والیبالیست از دانشگاه های کشور حضور داشتند که به مدت دو روز زیر نظر مربیان و کمیته فنی به تمرین پرداختند.

تیم والیبال دانشجویان ایران در رقابتهای یونیورسیاد در گروه چهارم با تیمهای آرژانتین، سوئیس، کانادا، امارات و قبرس همگروه است.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه سال جاری در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3977291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها