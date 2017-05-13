کشف ۲۵ فقره سرقت با دستگیری یک سارق در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و ایجاد نارضایتی و کاهش احساس امنیت در بین شهروندان تلاش برای شناسایی سارقان به صورت ویژه در دستور ماموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران تجسس کلانتری ۱۲ بازار حین گشت زنی فردی را حین سرقت شناسایی و به همراه اقلام سرقتی از قبیل باتری، ضبط ماشین و مدارک و چک های سرقتی کشف دستگیر و با تشکیل پرونده در اختیار پلیس آگاهی استان قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین افزود : سارق سابقه دار در بازجویی فنی و پیچیده کارآگاهان پلیس آگاهی به ۲۵ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد؛ در بازرسی از منزل وی مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه سارق سابقه دار با تشکیل پرونده ومعرفی به مراجع با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شد از شهروندان خواست: با رعایت هشدار های پلیسی واستفاده از تجهیزات ایمنی ضمن از بین بردن فرصت و زمینه جرم توسط مجرمان، سهم خود را در ارتقاء امنیت جامعه ایفاء کنیم.