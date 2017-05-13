روحیه جهادی باید در وجود همه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه بلباسی همسر شهید محمد بلباسی ظهر شنبه در مراسم دوره آموزشی "رسم هجرت" بسیج دانشجویی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی ساری با بیان اینکه فضای روستایی فضا و فرصت خوبی برای پرورش روحیه جهادی است تاکید کرد: روحیه جهادی روحیه ای است که باید آرام آرام در وجود همه ما تقویت شود.



وی به بیان خاطراتی از اردو های جهادی شهید بلباسی اشاره کرد و گفت: اگر باز هم به فروردین ۹۵ برگردیم باز هم خودم کیف سفرش را می بندم و باز هم خودم از زیر قرآن عبور میدم تا به این راه برود زیرا راهی که رفت فقط برای خدا بود.



همسر شهید بلباسی به بیان روحیات و ویژگی های بارز شهید در بحث کاری، اردوهای جهادی و راهیان نور پرداخت و خاطرنشان کرد: توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه افراد به خصوص خانم ها جهت پیشبرد زندگی لازم و ضروری است.



بلباسی در پایان برنامه رسم هجرت به سوالات تعدای از جهادگران در مباحث مختلف روحیه جهادی، محرومین زدایی، کارهای فرهنگی ، روحیه و شیوه مدیریت شهید بلباسی در کارها پاسخ داد.