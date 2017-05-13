مجوز خروج از کشور انرژی تیرانداز ایران را در باکو گرفت!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محمد احمدی امروز در رقابت های تیراندازی ٢٥ متر سنتر فایر در رده هشتم ایستاد و از کسب مدال بازماند.

این تیرانداز کشورمان در مورد چگونگی عملکردش در این رقابت ها گفت: من تمرینات لازم را انجام دادم اما به هر حال همه برای کسب مدال در مسابقات شرکت می کنند.

وی ادامه داد: نمی خواهم اصلا به شانس و تاثیر آن در نتیجه گیری اشاره کنم اما به هر حال مسائلی هست که روی عملکردم تاثیر می گذارد.

این تیرانداز کشورمان در این رابطه توضیح بیشتری داد و گفت: من یک نظامی هستم و همیشه برای اعزام ها با مشکل مجوز خروج از کشور مواجه می شوم طوریکه بخش زیادی از انرژی من برای حضور در هر رویدادی صرف همین کار می شود. اگر پروسه گرفتن مجوز خروج از کشور برای من راحت تر شود، خیلی روی عملکردم تاثیر می گذارد.