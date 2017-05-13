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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

برق گرفتگی انتخاباتی در پرند/نصاب بنر را برق گرفت

برق گرفتگی انتخاباتی در پرند/نصاب بنر را برق گرفت

رباط کریم- کارگر نصاب بنر در پرند دچار برق گرفتگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه برق گرفتگی یک کارگر نصب کننده پوستر و بنر در مرکز شهر پرند حادثه آفرید.

بر اساس این گزارش مرکز شهر پرند این روزها برای فعالیت های انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ریاست جمهوری لحظات پر از تلاش کاندیداها را شاهد است و همین جنب و جوش سبب شد تا کارگری که برای نصب یک بنر تبلیغاتی شرایط و استانداردهای لازم را پیش بینی نکرده بود دچار سانحه برق گرفتگی شود.

به دنبال این برق گرفتگی برق شهر قطع شده و همچنان نیز قطع است.

خوشبختانه با حضور نیروهای امداد و نجات فرد مجروح نجات پیدا کرد.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، نیروهای امداد و نجات همچنان در حال مداوای فرد مصدوم هستند.

کد مطلب 3977554

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