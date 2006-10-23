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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۴

سازمان هواشناسي پيش بيني كرد ؛

بارش هاي رگباري در نواحي غربي و شرقي كشور

بارش هاي رگباري در نواحي غربي و شرقي كشور

سازمان هواشناسي اعلام كرد: بررسي نقشه هاي پيش يابي حاكي از عبور امواج كم دامنه در طي 2 روز آينده از روي كشور است كه سبب بارش هاي رگباري توام با رعد و برق در نواحي غربي ، مركزي و شرقي كشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس پيش بيني سازمان هواشناسي ، از روز چهارشنبه با تقويت ناوه مستقر در شرق درياي مديترانه و گسترش دامنه آن به سوي كشور ، براي نيمه غربي ، نواحي مركزي و استان ها واقع در دامنه البرز بارش هاي رگباري توام با رعد و برق و وزش باد تا اوايل هفته آينده پيش بيني مي شود.

همچنين شدت بارش در استان هاي ايلام و كرمانشاه در روز پنج شنبه افزايش مي يابد. ضمن اينكه اين شدت بارش در روز جمعه در استان هاي لرستان و چهارمحال و بختياري و روز شنبه در خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد استمرار خواهد يافت.

کد مطلب 397766

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