بارش هاي رگباري در نواحي غربي و شرقي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس پيش بيني سازمان هواشناسي ، از روز چهارشنبه با تقويت ناوه مستقر در شرق درياي مديترانه و گسترش دامنه آن به سوي كشور ، براي نيمه غربي ، نواحي مركزي و استان ها واقع در دامنه البرز بارش هاي رگباري توام با رعد و برق و وزش باد تا اوايل هفته آينده پيش بيني مي شود.

همچنين شدت بارش در استان هاي ايلام و كرمانشاه در روز پنج شنبه افزايش مي يابد. ضمن اينكه اين شدت بارش در روز جمعه در استان هاي لرستان و چهارمحال و بختياري و روز شنبه در خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد استمرار خواهد يافت.