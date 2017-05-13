رمز توسعه مناطق، وحدت و همدلی مسئولان و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز شنبه در سفر به شهرستان آوج در در دیدار با امام جمعه آبگرم گفت: رمز توسعه مناطق، وحدت و همدلی بین مسئولان و مردم است و همه باید کمک کنیم تا این وحدت محقق شود.

همتی افزود: در شرایط حساس کنونی دشمنان درصدد ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان هستند و همه باید با هوشیاری این نقشه را خنثی کنیم.

آبگرم ظرفیت گردشگری مناسبی دارد

وجود مناظر طبیعی بکر و زیبا و چشمه های فراوان آبگرم ظرفیت بسیار ارزشمندی است که می تواند این شهرستان را به مرکز گردشگری تبدیل کند.

وی با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید از سرمایه گذاران بخش گردشگری تصریح کرد: امروز شاهد حضور فعالان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های گردشگری از جمله هتل و مراکز تفریحی و آب درمانی در شهرستان آوج و شهر آبگرم هستیم.

استاندار یادآورشد: با اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری های صورت گرفته تا چندسال آینده مشکل بیکاری جوانان در شهرستان آوج تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

استاندار قزوین در ادامه این دیدار بیان کرد: با رویکرد حمایت از بخش خصوصی و گردشگری شاهد ارتقای درآمدهای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی هستیم و این موضوع می تواند به رشد و توسعه مناطق مختلف از جمله شهر آبگرم منجر شود.

همتی گفت: تقویت ادارات و دستگاه های اجرایی در شهرستان آوج از جمله شهر آبگرم مورد توجه جدی مدیریت ارشد استان است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: رعایت اخلاق و پرهیز از تخریب نامزدها توسط صاحبان تریبون ها و رسانه ها از مسائل مهمی است که باید رعایت شود و هر یک از ۶ نامزد تایید صلاحیت شده بعد از رای آوردن و تنفیذ مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری کشور خواهند بود لذا نباید عده ای با چوب لای چرخ گذاشتن مانع حرکت آنها شوند.

استاندار گفت: رمز موفقیت و آبادانی هر منطقه ای همدلی، وحدت و مشارکت بین همه نیروها و اقشار مختلف مردم است و با دسته بندی و ایجاد شکاف مردم متضرر خواهند شد.

وی افزود: بسترسازی برای جلب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید بیش از گذشته در دستور کار مدیران مناطق قرار گیرد.

امام جمعه شهر آبگرم نیز در این دیدار گفت: امیدواریم به ظرفیت های گردشگری و چشمه های آبگرم این شهر توسط مسئولان توجه ویژه شود تا بخشی از مشکلات ابن شهر حل شود.

حجت الاسلام علی صالحی افزود: متاسفانه برخی تقسیمات جغرافیایی نامناسب در سال های گذشته به کمبود امکانات و ادارات بخش آبگرم منجر شده که امیدواریم با توجه مسئولان این مشکل مرتفع شود.

وی تصریح کرد: هنوز در شهر آبگرم مصلی نداریم و ادارات مستقر در این شهر با کمبود نیرو و امکانات مواجهند که برای رفع آن باید اقدام شود.