مسئله اعتیاد یکی از نگرانی های جدی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه پاسخ به سوالات جوانان شبکه سوم سیما گفت: آسیب های اجتماعی یک معلولی است که علت هایی دارد. مواردی که تا کنون در خصوص آنها اقدام شده، برخورد با معلول ها بوده است.

وی افزود: خانواده یکی از کانون های مهم شکل دادن به شخصیت جوان است و اگر نهاد خانواده مورد توجه قرار بگیرد می تواند آسیب زدایی کند.

رئیسی با بیان نکاتی از چرایی ایجاد بزه های اجتماعی ادامه داد: مسائل اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد. جوانی که در روستا زمینه اشتغالش از بین می رود وارد حاشیه های شهر می شود و چون که توانمندی اقتصادی او مشکل پیدا کرده به سمت اعتیاد حرکت خواهد رفت.

وی گفت: یکی از علل اصلی اعتیاد بیکاری است، و امروز بیکاری به بزرگترین معضل اجتماع مبدل شده است.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسئولت مبارزه با اشاعه مصرف مخدر را در کشور دارد ۴ سال است که فقط ۲ جلسه را به ریاست رئیس جمهور تشکیل داده. چند سال رئیس جمهور در این جلسات شرکت نمی کرد تا اینکه بنده از طریق دفتر رهبری پیگیر حضور رئیس جمهور در این جلسات شدم.

وی افزود: مراکز بازپروری معتادین باید توسط دولت ایجاد شود تا در این مراکز معتادین به جامعه بازگردند. چهره زیبای جوان و چهره شهر و روستا نباید به اعتیاد آلوده باشد.

رئیسی اظهار داشت:جامعه ما دستگاه های الگوسازی فراوانی دارد و جوانان ما باید بهترین الگوها را در حوزه های مختلف اقتصاد، صنعت، فرهنگ فناوری و داشته باشند.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه آمار مرکز آمار ناشی از ۱۲ درصد بیکاری در کشور است، ادامه داد: برداشت جامعه ما از شاغل متفاوت از تعریف وزارت کار است، که آمار بیکاری را چیزی در حدود ۵ میلیون نفر می دانیم که در حدود ۱ میلیون آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی ادامه داد: یکی از علل اصلی طلاق بیکاری است و به نظر می رسد با توجه به امکانات کشور می توان اشتغال میلیونی را ایجاد کرد.

رئیسی با اشاره به وجوه مختلف اقتصادی که قابل بهره برداری است، اظهار داشت: اقتصاد دریایی ما با وجود ۳ هزار کیلومتر ساحل فقط ۲ درصد است. در فضای مجازی امروز هندی ها برابر درامد نفتی ما درآمد نرم افزاری دارند. توسعه ساخت و ساز مسکن هم می تواند سرپناه برای جوانان ایجاد کند و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند.

وی افزود: آقایان دولت فعلی بهتر است بجای رقیب هراسی و توهین و تهمت، به مردم بگویند در این ۴ سال چه اقداماتی کرده اند.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه خوابگاه های دانشجویی متاهلی باید گسترش یابد، گفت: زوج های جوان باید امکان اجاره مسکن را داشته باشند. وام ازدواج امروز ۱۰ میلیون تومان است، باید این مبلغ افزایش پیدا کند تا جوانان بتوانند با این مقدار خانه ای را در ابتدای زندگی اجاره کنند که البته ما برنامه برای افزایش این مبلغ داریم.

وی ادامه داد: اما نکته اصلی تولید مسکن است که هم اشتغال زا است و هم می توان با ایجاد مسکن روستایی، اصلاح بافت های فرسوده و ایجاد مسکن شهری با ایجاد یک میلیون مسکن در سال مشکلات جوانان را حل کنیم.

رئیسی ادعای کاهش تورم و عبور از رکود توسط دولت را قابل بررسی عنوان کرد و گفت: نرخ پایین تورم امروز به دلیل رکود موجود در کشور است، رکودی که در کشور وجود دارد امروز رکورد زده است به طوری که ۴ نفر از وزرای دولت در این خصوص به رئیس جمهور نامه نوشتند.

وی با بیان اینکه روحانی در دوران ریاست جمهوری اظهار داشت که عدد و رقم مهم نیست و باید به جیب مردم توجه کرد ادامه داد: با مردم با صداقت صحبت کنیم. امروز به جیب و سفره مردم نگاه کنیم، طبق آمار دولت قیمت ها بین ۴۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش یافته است و در واقع سفره مردم کوچک تر شده است.

رئیسی اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور جناح بندی های سیاسی است و بنده خودم را وابسته به هیچکدام از جناح ها نمی دانم و دولتی که تشکیل خواهم داد دولتی فراجناحی خواهد بود و برای اصلاح طلب خط امام به اندازه اصولگرای خط امامی ارزش قائل خواهم بود.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در مناظره روز گذشته شاهد برخی بداخلاقی از جانب جناح دولت فعلی بودیم گفت: از روزی که فضای انتخابات در کشور ایجاد شد و تصمیم به حضور گرفتم به هیچ وجه در مجموعه آستان قدس حضور پیدا نکردم.

وی ادامه داد: اینگونه دسته بندی ها برای کشور مشکل گشا نخواهد بود. مشکل امروز کشور اشتغال است اما ما می گوییم اشتغال آنها می گویند دیوار و توصیه ما این است که آقایان به مردم و مشکلات آنها برگردند.

رئیسی در خصوص لزوم و اهمیت ارتباط با جوانان گفت: همواره بر ارتباط با مردم تاکید داشته ام. نامزد ریاست جمهوری بعد از موفقیت باید بخشی از وقت خود را باید به ارتباط با جوانان اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه ارتباط با جوانان باید واقعی باشد ادامه داد: ارتباط تزئینی و منحصر به روز دانشجو را نمی توان جوانگرایی عنوان کرد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: یازده استان ما امروز گرفتار مشکل ریزگردها است، این تهدید می تواند با ایجاد کار و اشتغال در حوضه محیط زیست و توسعه کشاورزی و باغداری به فرصت تبدیل شود.

رئیسی تاکید کرد: حل مشکلات کشور نیازمند مدیریت جهادی و انقلابی است و دولت فعلی در این چهار سال نشان داد اهل کار جهادی و انقلابی نیست.

وی یکی از معضلات کشور را فساد اقتصادی برشمرد که بستر و زمینه آن در دولت ایجاد می شود و اظهار داشت: ساختارهای فساد زا در نظام بانکی و دستگاه های اقتصادی وجود دارد. فساد امروز فراجناحی شده و اولین کسی که باید نسبت به فساد حساس باشد رئیس دولت است.

رئیسی ادامه داد: امروز شرکت های خصوصی به حیات خلوت دولت تبدیل شده، چرا باید قرارداد ها، مزایده ها و مناقصه ها شفاف نباشد؟

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه قاچاق کالا در نقاط مرزی دیگر معضل کشور است اظهار داشت: منظور از قاچاق کوله بر ها نیستند بلکه مشکل ۱۱۰ کانتینر کالای قاچاقی است که وارد کشور می شود و برخوردی با آن نمی شود.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال در مرزها میتواند مرزداران را قانع کند تا در مناقط مرزی بمانند. بسیاری از این مناطق بستر مناسبی برای کشاورزی است و برخی از بخشها صنعتی باید با ظرفیت کامل فعال شوند.

رئیسی با بیان اینکه فکر و اندیشه جوانان می تواند گره گشا باشد افزود: جوانان می توانند زندگی بانشاط، هدفمند و همراه با کار و کرامتی را در روز ۲۹ اردیبهشت برای خود رقم بزنند.

وی در پایان گفت: نقش جوانان در این قضیه نقش بی بدیلی است و میتوان با رفع فقر، فساد و مشکلات اقتصادی با ظرفیت های داخلی کشور به سمت و سوی پیشرفت حرکت کنیم.

رئیسی تاکید کرد: حل مشکلات کشور نیازمند مدیریت جهادی و انقلابی است و دولت فعلی در این چهار سال نشان داد اهل کار جهادی و انقلابی نیست.