به گزارش خبرنگار مهر، سيف اله صمديان دبير چهارمين جشن تصوير سال ظهر امروز در نشستي خبري در خصوص تفكيك محورهاي برگزاري اين جشن گفت: "در چهارمين جشن تصوير سال آثار هنرمندان گرافيست، عكاس و كاريكاتوريست را كنار هم خواهيم ديد. همچنين در كنار اين جشنواره جشنواره فيلم هنرمندان خارجي و داخلي تجسمي را برگزار مي كنيم."

وي در ادامه افزود: "يكي از محاسن جشن تصوير سال گردهمايي و همكاري انجمن هاي تصويري ايران است. در اين جشن آثار گرافيست هاي مطرح و پايه در نظر گرفته شده و سعي كرده ايم از چهره هاي بنام و جوان در كنار هم استفاده كنيم. استفاده از عكس هاي خبري متعدد با دوربين هاي ديجيتال در ژانرهاي مستند اجتماعي، هنري، ورزشي و خلاقه از اين جمله اند. در جشن امسال بخش هايي چون ويژه لبنان و جام جهاني فوتبال 2006 و به ياد مرتضي مميز نيز دارد."

صمديان خاطرنشان كرد: "در حوزه گرافيك تصميم گرفتيم از ذهن نوگراي گرافيست هاي جوان در كنار هنرمندان مطرح استفاده كنيم. بنابراين گرافيست هاي نسل مرحوم مميز تا امروز را كنار هم قرار داديم. در اين راستا با رايزني با انجمن طراحان گرافيك كارهاي اجرايي را به اين انجمن سپرديم. از بين 30 گرافيستي كه به دبيرخانه جشن تصوير سال اثر فرستادند، عليرضا چيتايي، مهدي پاكدل و كسري عابديني را انتخاب كرديم. در عرصه كاريكاتور نيز آثار سلمان طاهري، نيما جمالي و عليرضا ذاكري را به معرض نمايش مخاطبان مي گذاريم."

دبير چهارمين جشن تصوير سال گفت: "امسال 400 عكاس آثار خود را به دبيرخانه ارسال كردند كه نزديك به 250 نفر به جشن تصوير سال راه يافتند. برخورد موضوعي عكاس با عكس از ويژگي هاي مهم اين جشن است. در حال حاضر پتانسيل هاي قوي در زمينه عكاسي ايران وجود دارد كه با مهيا شدن روز به روز فضاي مناسب مي توانيم از آثار آنها بهره مند شويم."

صمديان درباره جشنواره فيلم تصوير سال هنرمند نيز تصريح كرد: "جشنواره فيلم از سال گذشته بعدي بين المللي يافت و برگزاري آن در سال هاي اخير باعث شده ذهنيت ها به سمت ساخت فيلم هاي هنري گرايش بيشتري پيدا كند كه دو فيلم درباره پنج و نامه هاي عباس كيارستمي از اين جمله اند. همچنين فيلم "من عكاس نيستم" محسن راستاني نيز به نمايش گذاشته مي شود و در كنار آن فيلم هاي كوتاه و بلند از زندگي و شرح آثار مرحوم مرتضي مميز پخش مي شود."

همزمان با مراسم افتتاحيه چهارمين جشن تصوير سال، فيلم سيف اله صمديان با عنوان "روزي روزگاري مراكش" به نمايش گذاشته مي شود. اين فيلم در جشنواره ترايبكا نمايش داده شده و مدت آن 62 دقيقه است. تعامل دو هنرمند و اتفاق نظر آنها در حوزه سينما محور اصلي اين فيلم است.

به ياد مميز، مدرسه سينمايي حسين سبزيان، يك روز از زندگي آندره تاركوفسكي، هنر جديد، رامبراند از نگاه تام كيتينگ، ون گوگ از نگاه تام كيتينگ، درباره بهجت صدر و نقاشي هايش، درباره ليلا موسوي نقاش نابينا و ... از جمله فيلم هايي هستند كه در چهارمين جشن تصوير سال به مدت 14 روز به نمايش درمي آيند. چهارمين جشن تصوير سال عصر روز جمعه پنجم آبان ماه ساعت 17 در محل خانه هنرمندان ايران برپا مي شود.