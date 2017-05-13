فاضلاب سه روستا حاشیه زریوار تا پنج ماه آینده ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید ریاضی فر شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با حضور رییس سازمان محیط زیست کشور در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: در راستای حل مشکلات تالاب زریوار مریوان ستاد نجات بخشی زریوار به ریاست استاندار در کردستان تشکیل شد.

وی عنوان کرد: طی سال های ۹۳ و ۹۴ هفت روستایی که فاضلاب آنها به دریاچه زریوار وارد می شد، ساماندهی و به تصفیه خانه مریوان هدایت شد.

وی بیان کرد: هدایت فاضلاب سه روستای باقی مانده در حاشیه دریاچه زریوار هم قرار شده در چهارپنج ماه آینده انجام شود.

مدیرکل محیط زیست کردستان به مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص تالاب زریواراشاره کرد و اظهارداشت: تدوین مدیریت جامع زیست محیطی، اجرای پروژه علامت گذاری حریم تالاب زریوار در راستای جلوگیری از هرگونه تعرض به تالاب و احداث پروژه محیط بانی برده رشه از جمله اقدامات انجام شده ما است.

ریاضی فر اضافه کرد: انجام پروژه کانال دره وران به منظور کاهش رسوبات تالاب، مطالعات ارزیابی توان زیست محیطی وظرفیت تالاب و مطالعات بررسی تغییرات اراضی حوزه آبخیز از دیگر اقدامات انجام شده در ارتباط با زریوار است.