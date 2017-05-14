خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- رقیه محب وطن: این روزها همه خیابان های شهرهای کشور در تب و تاب انتخابات به سر می برند و در هر محله ای می توان نشانه های انتخاباتی را دید.

در مورد انتخابات شوراهای اسلامی، تنها راه معرفی نامزدهای انتخاباتی از طریق تبلیغات محیطی، رسانه ها، خبرگزاری ها و نیز شبکه های مجازی است، هر لحظه که می گذرد لیست ها و ائتلاف های جدیدی شکل می گیرد و فضای انتخابات لحظه به لحظه داغ تر می شود.

گاه زمزمه می شود که فلان کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر کنار رفت و یا فردی به دلایلی خاص انصراف داد و یا افرادی در وقت اضافه تایید صلاحیت گرفته و تاییدیه به دست در پی فراهم کردن ساز و کار تبلیغات و راه اندازی ستاد هستند، همه این موارد سبب داغ شدن تنور انتخابات شده است.

در شهرستان های استان تهران اما به دلیل نزدیکی به پایتخت و تراکم جمعیت زیاد این مساله رنگ بیشتری می یابد، طوری که در بسیاری از حوزه های انتخابیه رقابت بیش از ۱۰ کاندیدا برای کسب یک کرسی در پارلمان شهری را شاهد هستیم و پر واضح است که این امر رقابت را تنگاتنگ خواهد کرد.

رقابت هر ۱۹ نفر نامزد شورای شهر ورامین برای یک کرسی

در ورامین، هر ۱۹ نفر برای کسب یک صندلی رقابت می کنند، این موضوع باعث شده اعضاء قدیمی و قبلی شورای شهر هم برای حضور در شورای شهر در حاشیه امنیت نباشند، هیچکس نمی داند چه خواهد شد، اما نظر سنجی ها و بررسی ها نشان از ورود حداکثر ۵ نفر از اعضاء شورای شهر فعلی به دوره آینده شورای شهر ورامین دارد و در خوش بینانه ترین حالت ۸ عضو فعلی شورای شهر، باید با صندلی های خیابان شهید بهشتی خداحافظی کنند.

در پردیس اوضاع متفاوت است، نزدیک به ۱۳ نامزد انتخاباتی رقابت می کنند تا یک نفر وارد شورای شهر پردیس شود، شورایی که عضو فعلی ندارد، اصولا پردیس شورای فعلی نداشته و می خواهد با کمک تمام مسئولین، شورا دار شود.

مرتضی حیدری، فرماندار پردیس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جای خالی شورای شهر در پردیس بسیار ملموس بود و اگر شورا داشتیم حقوق مردم بهتر مطالبه می شد.

رقابت در باقرشهر هم سنگین است، جایی که زیر گوش شهرداری کلان شهر تهران، با امکانات یک کلان شهر قرار دارد و قطعا توقعات مردمی در سطح شهروندان تهرانی است و این امر زمینه ساز نارضایتی های بیشتر از شورای شهر باقرشهر را فراهم می آورد و وظیفه این شورا را سنگین تر می کند.

همین رقابت سنگین در باقرشهر سبب شده که فضای تبلیغات انتخاباتی، به خصوص در فضای مجازی با بد اخلاقی هایی عجین شود و صدای بسیاری از دلسوزان و کاندیداها را درآورد، در این بین احساس می شود، این شورا دستخوش تغییرات زیادی نشده و ۴ الی ۵ نفر از اعضاء شورای جدید باقرشهر از اعضاء چهارمین دوره شورای شهر بوده و ۲ الی ۳ نفر نیز از نامزدهای جدید وارد شورای باقرشهر شوند.

حسن تقی پور، یکی از شهروندان باقرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، رقابت های شدید کاندیداها برای کسب کرسی شورای شهر را با ریخت و پاش های خیابانی و تبلیغات کاغذی، بسیار زشت دانست و افزود: نامزدهای عزیز، رفتگرها هم از خود ما هستند، نباید با راحتی خود باعث آزار این عزیزان شویم.

رقابت های شلوغ در قرچک و دماوند

شهر دماوند هم رقابت تقریبا سنگینی را تجربه می کند، در این شهر نیز تقریبا برای هر کرسی شورای شهر، ۱۳ نفر رقابت می کنند، در این شهر نیز رقابت ها سنگین است اما در فضای مجازی نشانی از تخریب رقبا دیده نشده و تاکنون مجموع رقابت ها در فضایی اخلاق مدار پیش می رود.

نام شهر تعداد کاندیداها تعداد اعضا شورای شهر رقابت برای هر صندلی شورا بررسی تعداد متقاضی برای هر صندلی شوراهای شهر شرق استان تهران ورامین ۱۶۵ ۹ ۱۸.۳۳۳ پردیس ۸۹ ۷ ۱۲.۷۱۴ دماوند ۶۶ ۵ ۱۳.۲ بومهن ۶۰ ۷ ۸.۵۷۱ پیشوا ۴۷ ۷ ۶.۷۱۴ کهریزک ۴۴ ۵ ۸.۸ پاکدشت ۹۳ ۹ ۱۰.۳۳۳ قرچک ۸۹ ۹ ۹.۸۸۸ آبعلی ۲۰ ۵ ۴ کیلان ۲۸ ۵ ۵.۶ آبسرد ۲۵ ۵ ۵ رودهن ۳۳ ۵ ۶.۶ حسن آباد ری ۳۲ ۵ ۶.۴ باقرشهر ۹۸ ۷ ۱۴ فرون آباد ۱۸ ۵ ۳.۶ شریف آباد ۲۴ ۵ ۴.۸ فشم ۲۹ ۵ ۵.۸ شمشک ۳۱ ۵ ۶.۲ جواد آباد ۳۱ ۵ ۶.۲

رقابت نامزدهای انتخاباتی در قرچک نیز تا حدودی سنگین است و در این شهر که بیش از ۹۸ درصد جمعیت آن را مهاجرانی از شهرستانهای مختلف ایران تشکیل داده و آذری ها، لرها، کردها، خراسانی ها و شمالی ها، همه در قرچک حضور دارند طایفه گرایی به شدت در انتخابات شوراها به چشم می خورد.

مطلب دیگری که در این انتخابات در مورد قرچک دیده می شود تبلیغات پوستری بدون در نظر گرفتن سیمای شهری است، سخت است باور کنیم، کسی که برای خدمت به این شهر پا به عرصه رقابت های انتخابات گذاشته است، در و دیوار اماکن عمومی، بانک ها، میادین و دیگر اماکن را با تصاویر خود پر کند.

فرماندار قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از کمیته امحاء خواسته ام به سرعت و با قاطعیت نسبت به جمع آوری تبلیغات خارج از چارچوب قانون اقدام کند.

در چه شهرهایی رقابت آسان تر است؟

در دیگر شهرهای شمشک، فشم،حسن آباد، رودهن، آبسرد، کیلان و پیشوا رقابت به نسبت ساده تر است و ۵ الی ۶ نفر برای هر کرسی شورای شهر رقابت می کنند.

در شهرهای آبعلی، فرون آباد و شریف آباد نیز ساده ترین رقابت های شهری در شرق استان تهران را شاهد هستیم، جایی که از تقریبا هر ۴ نامزد انتخاباتی یک نفر وارد شورای شهر می شود و در واقع در شرایط یکسان، شانس ورود هر نامزد به شورای شهر ۲۵ درصد خواهد بود.

در ادامه جدولی آورده شده که طی آن حداقل میزان آراء لازم برای یک نامزد انتخاباتی جهت ورود به پنجمین دوره شورای شهرهای شرق استان تهران بر اساس محاسبات، بررسی ها و تخمین های خبرنگار مهر آمده است.

بررسی تخمینی میزان رای لازم برای حضور در شوراهای شهر نام شهر رای نفر آخر وارد شده در دوره چهارم تعداد عضو شورا در دوره چهارم تعداد عضو شورا دوره پنجم تخمین میزان رای نفر آخر برای حضور درشورا ورامین ۷۴۵۳ رای ۱۳ نفر ۹ نفر ۱۰۵۸۰ رای دماوند ۲۷۵۴ رای ۷ نفر ۵ نفر ۳۲۵۱ رای فرون آباد ۲۴۵۸ رای ۵ نفر ۵ نفر ۲۷۰۳ رای پاکدشت ۵۶۵۲ رای ۱۳ نفر ۹ نفر ۷۴۸۹ رای بومهن ۳۸۴۲ رای ۹ نفر ۷ نفر ۴۵۴۷ رای کهریزک ۲۸۶۵ رای ۷ نفر ۵ نفر ۳۳۳۴ رای حسن آباد ۲۲۶۴ رای ۷ نفر ۵ نفر ۲۹۴۸ رای باقرشهر ۳۱۶۲ رای ۹ نفر ۷ نفر ۳۶۴۲ رای قرچک ۸۷۵۳ رای ۱۱ نفر ۹ نفر ۱۰۶۹۴ رای شریف آباد ۲۴۳۴ رای ۵ نفر ۵ نفر ۲۶۷۷ رای

استفاده از برند نامزدهای ریاست جمهوری در شوراها

برخی از نامزدهای شوراهای شرق استان تهران سعی دارند با سر دادن شعارهایی نزدیک به یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، رای طرفداران وی را جذب کنند، این امر نه تنها در شعارها، که در تصاویر نصب شده کاندیداهای ریاست جمهوری بر ستادها و یا انتخاب رنگ های خاص تبلیغات نیز به چشم می خورد.

این افراد، زیاد هم به بیراهه نمی روند چرا که اگر بتوانند گوشه ای از آراء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نیز جذب کنند، می توانند وارد شورای شهر شوند.

به هر تقدیر هرچه به ۲۹ اردیبهشت نزدیک تر شویم، بازار انتخابات داغ تر می شود و در نهایت حماسه ای دیگر توسط ملت رقم خواهد خورد و فارغ از حضور اشخاص متعدد در شوراهای شهر، مردم از نمایندگان خود در پارلمان شهری، کار می خواهند.