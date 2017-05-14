احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته سوم اردیبهشت‌ماه، با شرکت ۲۰ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان و به داوری مهرداد جمالی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دور صادق اسدی با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: ساسان علی بابایی و محمدحسین قنبر علی فرزاد هر دو با ۵.۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

بابایی عنوان کرد: همچنین نشمیل کلوندی با ۵ امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازانی را پرورش می‌دهیم که آینده شطرنج استان‌همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده‌های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان‌همدان در کشور صعود داشته باشد.

بابایی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای ضروری است.