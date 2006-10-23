مبارزه با دنيا پرستي از نتايج پرداخت فطريه است

محمد حسن محمدي مظفر عضو هيئت علمي مركز تحقيقات اديان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فطريه يكي از واجبات دين است كه اسلام به انجام آن تأكيد بسياري دارد، اما چرايي پرداخت آن را شايد بتوان در آثار معنوي كه در زندگي بدر پي دارد مشاهده كرد.

وي افزود: يكي از آياتي كه مصداق بارز پرداخت فطريه و اثرات معنوي آن است، آيه صد و سوم سوره توبه است كه در آن به اهميت زكات فطريه اشاره شده است.

محمدي مظفر طهارت را اولين اثر معنوي فطريه عنوان كرد و گفت: طهارت اولين اثر معنوي فطريه در وجود انسان است كه مي تواند روحي و معنوي باشد، با پرداخت فطريه روح انسان از خودپرستي و تمام آلودگيهاي معنوي پاك مي كند .

وي در ادامه افزود: علاوه بر اينكه فطريه موجب مي شود درون انسان متوجه خداوند و همچنين متوجه نيازمندان شود، جسم و اموال وي از ناخالصي هاي موجود كه ممكن است خواسته يا ناخواسته در مالش گرد آمده باشد نيز پاك مي شود.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات اديان و مذاهب قم، تزكيه نفس را دومين اثر فطريه عنوان كرد و يادآور شد: اثر دوم زكات و فطريه كه بر عهده همه انسانها است تزكيه نفس است به اين معنا كه پرداخت فطريه موجب رشد و نمو روح فرد مي شود و او را به سوي خالق هستي سوق مي دهد .