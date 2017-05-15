به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان بیش از ۴۰ روز دیگر به میزبانی کره جنوبی در شهر «موجو» برگزار خواهد شد و تیم ملی تکواندو ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود پای به این آوردگاه سخت و دشوار می گذارد.

تیم ملی تکواندو مدتی قبل در رقابتهای بین المللی یونان شرکت کرد و پس از بازگشت از این رقابتها با تصمیم کادر فنی، نفرات اصلی برخی اوزان معرفی و برای سایر اوزان برگزاری دیدارهای انتخابی در دستور کار قرار گرفت. همین تصمیم سرآغاز حاشیه های جدید در اردوی تیم ملی بود.

انتخاب آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی و سجاد مردانی جای هیچ شک و شبهه ای نداشت و کسب مدال در یونان و عملکرد یکسال گذشته، بلیط آنها را برای سفر به کره جنوبی رزرو کرده بود. در واقع این نفرات در اوزان خود بهترین هستند.

اما انتخاب فرزان عاشورزاده و مسعود حجی زواره در اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم بحث برانگیز بود. فرزان بعد از المپیک تقریبا در هیچ میدانی مسابقه نداد و در یونان هم بعد از یک پیروزی خفیف، به دلیل مبارزه نکردن در برابر رقیبی از رژیم اشغالگر قدس مبارزات را ادامه نداد و در واقع به صورت جدی مورد ارزیابی قرار نگرفت.

اگر قرار بود عاشورزاده برای جهانی انتخاب شود، می بایست در وزن سوم با نفر اول این وزن مبارزه می کرد و اگر پیروز می شد، بلیط سفر به کره جنوبی را دریافت کند. تصمیم به جابجایی او با محمد کاظمی که در یونان طلا گرفته بود، تصمیم عجیبی بود. فرزان برای حضور در وزن دوم مجبور به کاهش کیلوهای اضافی زیادی است. محرومیت از دیدار انتخابی برای کاظمی هم نوعی بی انصافی محسوب است.

حجی زواره هم این اواخر آسیب های زیادی را پشت سر گذاشته و همین مشکل می تواند برای او روی «شی هاپ چانگ» موجو دردسرساز شود. با توجه به اینکه همه وزن پنجمی ها در یونان نتیجه نگرفته بودند، برگزاری مبارزات انتخابی در این وزن بهترین تصمیم بود.

اما مشکل اصلی انتخاب نفرات دو وزن ششم و هفتم بود. جایی که مهدی خدابخش، پوریاعرفانیان و سعید رجبی باید در یک مبارزه دوره ای شرکت کرده و دو نفر جواز حضور در این دو وزن را دریافت کنند. در این بین خدابخش در اعتراض به برگزاری انتخابی فقط در این دو وزن و نوع نگاه کادر فنی، با وجود آماده شدن برای مبارزه انصراف داد.

وی با بیان اینکه «عرفانیان و رجبی» از من بهتر هستند، به نشان اعتراض میدان را برای این دو خالی کرد و حاضر به مبارزه نشد. اینکه خدابخش حق داشت اعتراض کند، بدون شک حق طبیعی او بوده به عنوان یک ملی پوش مشکل خود را با کادر فنی در میان بگذارد.

خدابخش روز گذشته در گفتگو با مهر پرده از مشکلات خود در اردوی تیم ملی برداشت. تکواندوکاری که در یک سال گذشته سکوت کرده بوده، به یکباره بسان دیگ جوشان، هرآنچه براو گذشته بود را بیان کرد. اینکه چه کرده ایم با خدابخشی که به اخلاق و متانت معروف است، که چنین بی پروا مشکلات درونی تیم را بیان می کند، باید رئیس تازه منصوب شده سازمان تیم های ملی پاسخکو باشد.

اما این تکواندوکار با اخلاق و با آتیه که مدالهای با ارزشی طی سه سال گذشته کسب کرده و می توانست در مسابقات جهانی از مدال طلای خود دفاع کند،باید یک نکته مهم را مدنظر داشته باشد، در اردوی تیم ملی به عنوان یک سرباز باید تابع تصمیم کادر فنی بوده و مشکل خود را با سرمربی تیم ملی و پشت درهای بسته حل کند. اینکه در چه اوزانی باید مسابقات انتخابی برگزار شود، در حیطه اختیارات سرمربی است.

هرچند به نحوه انتخاب اعضای تیم ملی واستراتژی سرمربی در این خصوص انتقادات اساسی وارد است و در واقع در مورد خدابخش هم گلایه های او شنیدنی، قابل توجه و در برخی موارد حق با اوست، ولی حق را به سرمربی تیم ملی می دهیم.

مهدی بی باک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد و اینکه نتیجه مسابقات جهانی در این دو وزن چه خواهد شد، مهم نیست، مهمتر از نتیجه این بود که سرمربی تیم ملی باید این قدرت عمل را داشته باشد که تیم خود را به هر نحو که می خواهد انتخاب کند.چرا که او باید پاسخگوی عملکرد تیم ملی باشد.

متاسفانه مشکلی که الان تیم ملی با آن مواجه شده، چیزی تازه ای نیست و اگر طی دو سال گذشته، از سوی مسئولان فدراسیون و سازمان تیم های ملی به خوبی تدبیر می شد، اکنون برخی اعضای تیم ملی به خود اجازه نمی دادند در اموری که به آنها مربوط نیست، دخالت کنند.

اگر بعد از شکست در ریو، مسئولان فدراسیون کمی و تنها اندکی از مشکلات و عوامل شکست را متوجه خود می دانستند و توپ را در زمین مربی و تکواندوکار نمی انداختند، شاید این مشکل بروز نمی کرد. مدیری که نشستن پشت میز مدیریت را بسته به نتایج ملی پوشان می بیند، باید هم منتظر چنین بازخوردهایی باشد.

از سوی دیگر شرایط فعلی تیم ملی نشان می دهد که شورای فنی و کمیته فنی که با شعار انتخاب کادر فنی و نظارت بر امور تیم ملی تشکیل شد، تنها راهی برای فرار از زیربار فشار شکست های تیم ملی بود و بس! پولادگر که شب گذشته در سالن کاراته، مسابقات این تیم در جریان بازیهای کشورهای اسلامی را تماشا می کرد به وضوح اعلام کند که نقش شورای فنی در چنین مواردی چگونه است؟

آنجا که پیشکسوتان و کارشناسان تکواندو به حضور مردی کم تجربه در راس سازمان تیم های ملی اعتراض داشته و خواستار انتخاب یکی از مردان تاثیرگذار و با تجربه در چنین سمت مهمی بودند، چنین روزهایی را پیش بینی می کردند. جایی که حسن ذوالقدر بارها و بارها مانع از بروز مشکلاتی از این دست شد.

به هر حال امیدواریم در طول مدت زمان باقی مانده تا آغاز رقابتهای جهانی، تیم ملی بدون حاشیه تمرین کرده و بتواند با بهترین شرایط راهی کره جنوبی شود.