به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، عنوان کرد: براساس ابلاغیه بودجه ۹۶ تغییرات عمده ای در اعتبارات عمرانی و هزینه ای ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در بودجه ۹۶ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان هرمزگان از ۲۴۵ میلیارد تومان سال گذشته، به ۵۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده افزایش ۱۱۸ درصدی در این بخش است.

استاندار هرمزگان افزود: بخشی از اعتبارات عوارض ارزش افزوده نیز برای اولین بار در بودجه ۹۶ در اختیار استان ها قرار گرفته که پیشنهاد ما این است که این اعتبارات توسط شورای برنامه ریزی استان توزیع شود.

جادری با اشاره به رشد درآمدهای هرمزگان طی چهار سال اخیر، اظهار داشت: در سال ۹۲ درآمد استان هرمزگان ۶۹۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به دو هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان رسید و برای سال ۹۶ نیز قرار است بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد.

وی گفت: این افزایش درآمد ناشی از سیاست های کلان کشور است و این درآمدها از مالیات بر واردات و بنگاه های بزرگ اقتصادی به دست آمده و به طبقات و اقشار ضعیف فشار وارد نشده است.