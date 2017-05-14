احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان با کسب دو مدال دو نماینده قمی حاضر در این رقابت‌ها به اتمام رسید و کشتی قم در بخش پایه بار دیگر در سطح کشور درخشید.

وی افزود: نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان مشخص شدند و تیم کشتی فرنگی استان قم که با دو نماینده در این رقابت‌ها حضور داشت با کسب ۲ مدال برنز به کار خود پایان داد.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان گرامیداشت شهید مدافع حرم سعید خواجه صالحانی در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و امیر عبدی کشتی گیر نوجوان ۴۶ کیلوگرمی قم به عنوان سوم رسید.

رضایی بیان داشت: ابوالفضل طالبی دیگر نماینده استان قم در این پیکارها بود که در وزن ۶۳ کیلوگرم به دیدار سایر رقبای خود در این پیکارها رفت و در پایان برسکوی سوم ایستاد و مدال برنز این پیکارها را به گردن آویخت.

وی با اشاره به حضور تیم کشتی مدافع حرم قم در لیگ کشتی فرنگی عنوان کرد: نماینده قم امسال تلاش می‌کند شرایط مناسبی برای رشد کشتی گیران استان قم فراهم آورد و تیم خوبی وارد مسابقات کرده‌ایم که به دنبال کسب تجربه و موفقیت و نشان دادن توانمندی کشتی قم است.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: پیروزی بر تیم پاس اندیمشک در آغاز لیگ کشتی فرنگی در زمین حریف شروع خوبی برای کشتی قم بود و این تیم که بدون حامی مالی روانه لیگ برتر شده از حضور کشتی گیران به نام استان قم و هدایت مربی خوشنام قمی یعنی روح الله میکاییلی بهره‌مند است.