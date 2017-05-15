رضا مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۱۵ برنامه قرآنی، فرهنگی و هنری ویژه ماه رمضان با محوریت قرآن، اهلبیت (ع) و نهجالبلاغه در میامی برگزار خواهد شد، ابراز داشت: برگزاری محفل انس با قرآن، برپایی ایستگاه نقاشی، نمایشگاه کتاب، جشن استقبال از ماه مبارک رمضان، مسابقات قرآنی، تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی و کلاسهای آموزشی ازجمله مهمترین برنامههای این ماه مبارک در میامی خواهد بود.
وی ضمن بیان اینکه با جریان سازی گفتمانهای دینی و قرآنی به استقبال ماه رمضان خواهیم رفت، ابراز داشت: ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی محسوب میشود که در آن قرآن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل، نازلشده است لذا با بهرهگیری از آن باید برای پالایش جسم و روح خود تلاش کنیم.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی برای خودشناسی به شمار میرود که باید از آن بهره برد، ابراز داشت: رمضان ماه عبودیت و بندگی، غفران و رحمت الهی است که خدای متعال سفره ای برای بندگان خود گسترده میکند که ثمره این مهمانی تقوای الهی خواهد بود لذا هر فردی بتواند با روزهداری، چشمپوشی از لذات دنیوی، تلاوت قرآن، احیاء و شب زنده داری، دعا و نیایش به این مهمانی قدم بگذارد در واقع برای خودشناسی و خداشناسی گام برداشته است.
مهدیان با تاکید بر این جمله که هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است، ابراز داشت: برگزاری مراسم و آیینهای مذهبی با محوریت قرآن تلاشی برای رسیدن به معبود و شناخت ذات ازلی است لذا امیدواریم با شرکت کردن در برنامههای فرهنگی بتوانیم در راستای اهداف اسلام و اهل بیت (ع) حرکت کنیم.
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