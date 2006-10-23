افزايش 24 واحدي شاخص كل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان داد و ستدهاي امروز بورس تهران شاخص كل 24.49 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار 613 رسيد.

شاخص تالار اصلي نيز 27.6 واحد افزايش يافت و به رقم 9 هزار و 452 واحد رسيد و شاخص تالار فرعي نيز با 12.24 واحد افزايش، رقم 9 هزار و 458 واحد را به خود ديد.

در عين حال، رشد شاخص كل در معاملات امروز به دليل اقبال بازار به سهام برخي شركت هاي پتروشيمي و معدني بود و بازگشايي نماد شركت‌هايي همچون نوسازي و ساختمان تهران، سرمايه گذاري توكا فولاد و قند شيروان نيز در رشد شاخص ها تاثير قابل توجهي داشت.

نكته قابل توجه، به‌وجود آمدن آرامش نسبي در مورد موضوع هسته اي ايران است كه موجب شده فعالان بازار خريدهاي نسبتا خوبي را انجام دهند و به نظر مي رسد اين روند در صورتي كه شرايط خاصي پيش نيايد طي روزهاي اينده نيز ادامه يابد.

در مجموع داد و ستدهاي امروز بورس تهران 40 ميليون و 53 هزار و 316 سهم و حق تقدم به ارزش 222 ميليارد و 67 ميليون و 291 هزار و 950 ريال داد و ستد شد كه اين ارقام مربوط به مبادله سهام 122 شركت بود.

همچنين روز گذشته نماد شركت هاي كاشي پارس، قند شيروان، ايران گچ، سيمان بهبهان، نوش مازندران، نوسازي و ساختمان تهران، شيشه همدان، سرمايه گذاري توكافولاد و قند پيرانشهر بازگشايي شدند.

بيشترين افزايش قيمت در معاملات امروز مربوط به قند شيروان بود كه 377.72 درصد رشد داشت و قند مرودشت با 50.31 درصد، نوسازي و ساختمان تهران با 25.64 درصد و سرمايه گذاري توكافولاد با 13.79 درصد رشد در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين كاهش قيمت نيز در معاملات امروز مربوط به ايران گچ بود كه 5.54 درصد افت داشت و نيرومحركه با 2 درصد كاهش در رده بعدي قرار گرفتند.