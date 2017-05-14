سرهنگ حیدرعلی کیخامقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن جوانی ۳۲ ساله در شهرستان چابهار تیمی مجرب از ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی جهت شناسایی متهمان و آزادی گروگان تشکیل و بلافاصله کار خود را آغاز کردند .

وی افزود: کاراگاهان پلیس با پایش های اطلاعاتی و بررسی و تحقیقات به عمل آمده، مخفیگاه گروگان گیران را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی بلافاصله تعداد چند اکیپ از ماموران به آدرس مورد نظر عزیمت و سه آدم ربا را دستگیر و گروگان را آزاد کردند.

وی با بیان اینکه انگیزه آدم ربایان از این آدم ربایی اختلافات مالی و شخصی با فرد ربوده شده بوده، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری، یک تیغه خشاب و توقیف یک دستگاه خودرو از مخفیگاه آدم ربایان، خاطر نشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد که متخلفان اقدام به بر هم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه و خدشه دار نمودن آسایش شهروندان نمایند و در صورت بروز هنجارشکنی و اقدامات غیرقانونی برخورد قاطعی با آنان خواهد شد.