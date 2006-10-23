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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۳۷

تا پايان مهلت ثبت نام ؛

2677 نفر براي انتخابات شوراها در شيراز نام نويسي كردند

فرماندار شيراز گفت: تا پايان مهلت ثبت نام انتخابات شوراي اسلامي شهرستان شيراز دو هزار و 677 نفر نام نويسي كرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در شيراز، ابراهيم عزيزي امروز در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 520 نفر داوطلب شهري، 23 نفر داوطلب عشايري و مابقي نيز داوطلب روستايي مي باشند.

عزيزي با بيان اينكه 80 نفر از ثبت نام كنندگان شهرستان شيراز زن مي باشند خاطرنشان كرد: طي روز گذشته يك هزار و 564 نفر در شهرستان شيراز مبادرت به ثبت نام كردند.

فرماندار شيراز در ادامه از افزايش آمار ثبت نام كنندگان شوراي سوم نسبت به دوره دوم خبر داد و افزود: طي روزهاي آينده ليست ثبت نام شدگان جهت تاييد صلاحيت به مراجع مربوطه ارسال مي شود. 

کد مطلب 397823

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