2677 نفر براي انتخابات شوراها در شيراز نام نويسي كردند

به گزارش خبرنگار مهر در شيراز، ابراهيم عزيزي امروز در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 520 نفر داوطلب شهري، 23 نفر داوطلب عشايري و مابقي نيز داوطلب روستايي مي باشند.

عزيزي با بيان اينكه 80 نفر از ثبت نام كنندگان شهرستان شيراز زن مي باشند خاطرنشان كرد: طي روز گذشته يك هزار و 564 نفر در شهرستان شيراز مبادرت به ثبت نام كردند.

فرماندار شيراز در ادامه از افزايش آمار ثبت نام كنندگان شوراي سوم نسبت به دوره دوم خبر داد و افزود: طي روزهاي آينده ليست ثبت نام شدگان جهت تاييد صلاحيت به مراجع مربوطه ارسال مي شود.