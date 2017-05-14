به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شنبه شب در نشست با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه؛ معرفت و اخلاق را از نیازهای اساسی جامعه برشمرد و گفت: توسعه اقتصادی زمانی با ارزش است که همراه با اخلاق و فضیلت باشد و توسعه فرهنگی و زیستی هم باید در کنار توسعه اقتصادی مدنظر قرار داده شود.

صالحی امیری وجود اخلاق، همگرایی و وحدت بین افراد را بیانگر وجود زیست فرهنگی در جامعه دانست و افزود: در جامعه ای که فاقد زیست اخلاقی و فرهنگی باشد اتهام، شایعه و تخریب مشاهده می شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ در متن زندگی مردم وجود دارد، گفت: در گفتمان امام راحل (ره) بر مساله انسان سازی تاکید شده و فاصله گرفتن از این گفتمان دلیل مشکلات جامعه امروز است.

صالحی امیری گفت: اساس گفتمان فرهنگی در دولت یازدهم گفتمان امام راحل (ره) است و بر این اساس امکانات و منابع باید به صورت عادلانه به مناطق مختلف کشور اختصاص داده شود.

طرح و پیش نویس بنیاد فرهنگ، تمدن و ادب استان کرمان تهیه شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وضعیت کنونی کرمان را شایسته فرهنگ و تمدن ان ندانست و گفت: باید طرح و پیش نویس بنیاد فرهنگ، تمدن و ادب استان کرمان تهیه شود.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان کرمان اظهار کرد: باید نقاب از چهره زیبایی های این استان برداشته و ظرفیت های این منطقه بیش از پیش معرفی شود.

صالحی امیری استاندار کرمان را از جمله موفق ترین استانداران دولت یازدهم دانست و افزود: امروز شاهد وحدتی بی نظیر در این استان هستیم و کرمان در آستانه یک جهش است.

وی با اشاره به نیاز مدیریت استان کرمان به حمایت معنوی اصحاب فرهنگ و هنر در راه رسیدن به توسعه گفت: در سایه وحدت و هم دلی می توان به موفقیت های بزرگ دست یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه باید به جوانان امید بدهیم، افزود: اصحاب فرهنگ و هنر سرمایه های کشور هستند و باید کرامت و منزلت آن ها را به رسمیت بشناسیم.

عدم توجه به مطالبات و نشاط جوانان باعث زیرزمین شدن جامعه می شود

صالحی امیری با تاکید بر لزوم تشکیل بنیادی فراگیر به منظور معرفی ظرفیت های استان کرمان تصریح کرد: عدم توجه به مطالبات و نشاط جوانان باعث زیرزمین شدن جامعه می شود.

وی با اشاره به بیمه شن ۳۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر گفت: در دولت یازدهم به خودکفایی گندم رسیدیم و ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه نخستین بار در سال جدید تمامی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی سه الی پنج برابر دریافتی بیش از گذشته خواهند داشت، تصریح کرد: دولت یازدهم هیچ گاه در عذرخواهی لکنت نداشته و از بابت کاستی ها از مردم عذرخواهی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه این دولت زمینی بوده و آسمانی نیست، تصریح کرد: دولت یازدهم براساس واقعیت ها عمل می کند و برای توجیه اعمال خود به مقدسات متوسل نمی شود.

صالحی امیری روش دولت یازدهم برای حل مسائل را بکارگیری دیپلماسی و گفتگو دانست و گفت: از همین روش راه حج با شروط عزتمندانه ایران دوباره باز شد.

وی با اشاره به دستاوردهای برجام گفت: یکی از دستاوردهای برجام این بود که ثابت کردیم به دنبال سلاح هسته ای نیستم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه از این طریق برای نخستین بار بین اسرائیل و امریکا شکاف ایجاد شد، افزود: امروز سرمایه گذاران خارجی خواهان فعالیت در ایران هستند.