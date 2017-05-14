به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، آریا نسیمی شاد که امروز یکشنبه در رقابت های شنا ماده ۲۰۰ متر قورباغه بازی های کشورهای اسلامی موفق به صعود به مرحله فینال شد، گفت: با هدف فینالیست شدن به آب زدم و برای رسیدن به آن تلاش کردم.

وی که روز گذشته در ماده ٥٠ متر قورباغه فینالیست شد، خاطرنشان کرد: البته در فینال هشتم شدم. امروز هم به عنوان نفر هفتم راهی فینال ۲۰۰ متر قورباغه شدم که امیدوارم باتوجه به رقبای قوی نتیجه خوبی در فینال بگیرم.

نسیمی شاد با اشاره به عملکرد شناگران ایران در روز دوم بازی های کشورهای اسلامی ادامه داد: شناگران ایران تا امروز نتایج خیلی خوبی گرفتند و به مدال برنز تیمی ۴ در صد متر آزاد رسیدند و همچنین مهدی انصاری توانست با شکستن رکورد ملی ۱۰۰ پروانه به عنوان نفر سوم راهی فینال شود که این نتایج برای شنای ایران قابل توجه است.