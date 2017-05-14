احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان صاف قسمتی ابری است و بارشی در استان زنجان نداریم.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و یاد آورشد: سرعت وزش باد در بعد از ظهر افزایش می یابد که در این میان شهروندان زنجانی از تردد در ساختمانهای نیمه کاره درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان ازورود گرد و غبار به استان زنجان خبر داد.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد:د مای هوای استان زنجان از امروز افزایش محسوسی خواهد داشت.

وی به گرمترین و خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان آببر با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و زنجان با ۱۰ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز چند درجه ای گرم شده است.