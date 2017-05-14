به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی روز اول خرداد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم العین امارات است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از بازیکنان این تیم بنا به دلایل مختلف قادر به حضور در این بازی نیستند. از جمله غایبان آبی‌ها در این بازی، امید نورافکن و به احتمال زیاد امید ابراهیمی هستند.

از یک سو امید نورافکن به دلیل همراهی تیم فوتبال جوانان در جام جهانی جوانان در کره جنوبی امکان همراهی کردن تیم باشگاهی‌اش را در این بازی حساس ندارد و از سوی دیگر امید ابراهیمی شرایط نا مشخصی دارد و با توجه به مصدومیتی که دارد و به جهت جلوگیری از تشدید مصدومیت، احتمال حضور وی در دیدار مقابل العین بسیار پایین است.

حضور فرشید باقری هافبک میانی و آماده این روزهای استقلال در مرکز میدان تیم استقلال در این بازی کاملا بدیهی است و او قطع به یقین به جای امید نورافکن در ترکیب ثابت قرار خواهد گرفت. با غیبت امید ابراهیمی، فرشید باقری اصلی ترین گزینه برای حضور در پست هافبک دفای خواهد بود. البته در این میان منصوریان نیم نگاهی هم به سید مجید حسینی دارد و شاید در آخرین لحظه این بازیکن را همانطور که در مشهد و مقابل پدیده به جای امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی به بازی گرفت، در این بازی آسیایی هم به میدان بفرستد.

تیم استقلال تهران از ساعت ۱۹ روز دوشنبه اول خرداد ماه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم العین امارات هستند.