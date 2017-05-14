به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین شماره مجله الکترونیکی «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با مطالب متنوعی منتشر شد.

گزارش مهم ترین نشست های اندیشه، مطالب بخش اول این شماره را تشکیل می دهد. از جمله این برنامه ها می توان به همایش «هانری کربن»، نشست «فلسفه تکنولوژی»، نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» و نشست «شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایران و اسلام» اشاره کرد.

گفتگو با رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا درباره موضوع اقتصاد مقاومتی، گفتگو با مرتضی یوسفی راد درباره خواجه نصیر، گفتگو با محمد رستم استاد دانشگاه کارلتون درباره شرق شناسی در این شماره به چشم می خورد.

تفصیلی ترین و خواندنی ترین گفتگوهای این شماره مجله اندیشه مهر، گفتگو با منوچهر آشتیانی، از نسل اول جامعه شناسان ایرانی است که در آن به حیات فکری و خاطرات جوانی دوران تحصیل او پرداخته ایم و نظرات او را درباره انقلاب اسلامی و جریانات چپ جویا شده ایم.

در گفتگوی دیگری با مجید مرادی، مروری داشته ایم بر اندیشه های عبدالوهاب المسیری، اندیشمند مصری. گفتگو با قاسم تبریزی درباره نقش جریان مذهبی در ملی شدن صنعت نفت، و ادامه سلسله گفتگو با علیرضا قائمی نیا در نقد آرای مجتهد شبستری از دیگر مصاحبه های منتشر شده در این شماره است.

در بخش یادداشت بیستمین شماره مجله اندیشه مهر، هم یادداشت و مطالبی از عبدالله صلواتی، حجت زمانی راد، آیت الله علی اکبر رشاد، معصومه بهرام، اصغر طاهرزاده و حسن بلخاری آمده است.

معرفی تازه های نشر پایان بخش این شماره «اندیشه مهر» است.

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