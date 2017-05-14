به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با محمد باقر قالیباف، طی سخنانی ورامین را دارای ویژگی های منحصر به فرد و توانایی های بسیار دانست و گفت: متاسفانه دشت ورامین با توانایی و پتانسیل فراوان بسیار مورد بی مهری قرار گرفته است.

وی با انتقاد از عدم توجه دولت به مردم انقلابی دشت ورامین، گفت: در این ۴ سال، دولت فعلی از توجه جدی به این منطقه دریغ کرد و بی مهری های دولت در این مدت بر کسی پوشیده نیست.

امام جمعه موقت ورامین بی مهری های دولت را عامل بیکاری منطقه ورامین، علی رغم ظرفیت های فراوان آن ادامه پیدا کرد و بیشترین بیکاری را برای این منطقه به ارمغان آورد.

وی گفت: دولتمردان حتی یک سفر به این منطقه نداشتند و نیامدند درد مردم را ببینند، به همه جا سفر کردند اما پای آن ها به منطقه انقلابی ورامین باز نشد.

محمودی اضافه کرد: ورامین به شدت نیازمند توجه مسئولین است و امیدوارم صدای این مردم سختکوش توسط مسئولین شنیده شود.