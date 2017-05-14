به گزارش خبرنگار مهر، شیوه‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام دانشجویان دکتری از طریق بانک عامل (ویژه دانشجویان روزانه) اعلام شد.

دراین شیوه نامه آمده است: به ‌منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور، گسترش نهضت تولید علم و حل علمی مشکلات کشور، تقویت و تسهیل حضور و تلاش تمام‌وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها وام ویژه دکتری مطابق تفاهمنامه منعقده بین صندوق رفاه دانشجویان و یکی از بانکهای کشور پرداخت می‌شود.

صندوق رفاه دانشجویان به ‌منظور اجرایی کردن طرح جدید «پرداخت وام ویژه دکتری غیربورسیه» با به‌کارگیری منابع مالی بانک‌ها به ‌منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان با بانک‌های متعددی وارد مذاکره شد و پس از بررسی شرایط پیشنهادی بانک‌ها و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد یکی از بانکها نسبت به پرداخت ۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در مدت چهار سال به دانشجویان مزبور (سالانه ۱۱۰ میلیارد تومان) اقدام کند و صندوق نیز موظف است مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال در بانک طی پنج سال (سالانه ۵۰۰ میلیارد ریال) سپرده‌گذاری کند.

شرایط و مدارک لازم وام‌گیرندگان

رعایت کلیه شرایط مندرج در فصل اول آیین‌نامه استفاده از وام‌های صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور الزامی است.

فهرست تأیید شده متقاضیان سالانه در دو نوبت (شش ماه اول و شش ماه دوم) از طریق دانشگاه‌ها به صندوق رفاه ارسال می‌شود.

تبصره: وام ویژه دکتری ۴ بار در طول سال تحصیلی با فاصله هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.

دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می‌توانند از این وام استفاده می‌کنند.

نظارت و تأیید مراحل پرداخت بر اساس مستندات مورد تأیید دانشگاه و محل تحصیل متقاضی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱: متقاضیان در فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع ۴۸ ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد.

تبصره ۲: استاد راهنما می‌تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو یا مشروط شدن وی تقاضای اعطای وام را لغو کند.

مدارک لازم برای دریافت وام ویژه دکتری

مدارک زیر باید توسط دانشجو تهیه و به کارشناس محترم اداره رفاه تحویل داده شود.

تکمیل فرم تقاضای وام می‌بایست فرم لازم هر ۶ ماه یکبار تکمیل و تحویل اداره رفاه شود.

دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

دانشجویان بورس و دریافت‌کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهی معوقه به صندوق رفاه دارند.

دانشجویانی که مشروط باشند.

نحوه و میزان وام

مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأیید، مستقیم در وجه دانشجو به شماره حساب اعلام شده، پرداخت می‌شود.

متقاضی، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهدات پیش‌بینی‌ شده مطابق مفاد تفاهمنامه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال ۱ ضامن معتبر و بالاتر ۲ ضامن نیاز دارد.

منظور از ضامن معتبر شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمند رسمی، پیمانی، قراردادی، کسبه و... که طبق مقررات بانک می‌تواند بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین کند.

پرداخت وام ویژه دکتری منحصراً تا نیمسال هشتم صورت می‌گیرد و دانشگاه موظف است از ادامه پرداخت به دانشجویان نیمسال غیرمجاز جلوگیری کند.

لیست وام تأییدشده دانشگاه، جهت پرداخت وام مستقیماً به بانک ارسال می‌شود.

پس از انتخاب شعبه بانک و افتتاح حساب در همان شعبه، تضامین لازم اخذ وام به بانک ارائه می‌شود.

چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا استاد راهنمای مربوطه یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش کنند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرایط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطای وام (موضوع این آئین‌نامه) متوقف می‌شود.

میزان مبلغ وام مذکور به ۷ میلیون ریال به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط است.

تبصره: برای دانشجویانی، موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد، وام ضروری پایان‌نامه تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال از طریق صندوق پرداخت می‌شود.

کاربردی و تقاضا محور باشد.

مورد تأیید مؤسسه متقاضی (کارفرما) باشد.

ملاک تأیید شرایط فوق، تأیید شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو است.

مراحل ثبت‌نام و اخذ تسهیلات

تکمیل فرم تقاضای وام توسط دانشجو در اداره رفاه دانشگاه و معرفی شعبه اخذ وام.

تشکیل پرونده برای دانشجویان واجد شرایط در سامانه فاز ۲ صندوق.

ارسال لیست متقاضیان واجد شرایط به صندوق از طریق سامانه فاز۲.

صدور معرفی‌نامه برای دانشجو با امضای معاون دانشجویی جهت افتتاح حساب نزد بانک.

بررسی لیست در صندوق رفاه و ارسال اسامی به بانک.

تشکیل پرونده در یکی از شعب بانک و ارائه مدارک و تضامین تعریف شده است.

فرآیند ارسال اسامی دانشجویان به بانک

لیست متقاضیان واجد شرایط به صورت سیستمی از طریق ایجاد وب سرویس آنلاین به صورت روزانه پس از تأیید دانشگاه و صندوق برای بانک قابل رؤیت خواهد شد.

نحوه و میزان بازپرداخت

بهره‌مندان از این وام ملزم هستند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وام دریافتی اقدام کنند.

کارمزد بانکی وام مذکور ۴ درصد است.

شروع اقساط برای تمام دانش‌آموختگان یکسال پس از فراغت از تحصیل در سنوات مجاز است.

بازپرداخت وام یادشده معادل تعداد ماه‌های دریافت وام پس از اعمال یک سال تنفس است.