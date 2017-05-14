به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه به مناسبت نیمه شعبان و در راستای خدمت رسانی به مردم شهر قزوین و با شعار «هر هفته چند پروژه» آیین آغاز به کار مجدد عملیات عمرانی مجموعه فرهنگی، ورزشی تخصصی ویژه بانوان با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و افتتاح بنیاد شطرنج برگزار شد.

در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی؛ مسعود نصرتی شهردار قزوین، بنیاد شطرنج (خانه شطرنج) در بوستان ملت افتتاح شد.

این پروژه‌ مشارکتی در ۱۲ ماه در مساحت ۲۲۵ مترمربع با نظارت معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین اجرایی شده است.

ساماندهی و تجمیع علاقه‌مندان به ورزش شطرنج، برگزاری مسابقات و بهره‌مندی شهروندان از فضای ورزشی ایجاد شده، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی شهروندان از اهداف احداث بنیاد شطرنج (خانه شطرنج) است.

مجتمع فرهنگی ورزش تخصصی گل‌ها نیز که در سال ۱۳۷۶تاسیس شده در زمینی به مساحت۲.۵ هکتار شامل زمین چمن طبیعی با سیستم آبیاری خودکار، پیست دو ومیدانی، پرتاب وزنه و پرش، استخر و سالن چند منظوره است که با ۴ میلیارد تومان ساخته و تکمیل می شود.