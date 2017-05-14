قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی فعالیت دولت ۲۳۰ کیلومتر جاده جدید در این استان احداث شده است، اظهار داشت: دولت یازدهم در مسیر توسعه جاده های چهارمحال و بختیاری و ایجاد بزرگراه تلاش های بسیاری انجام داده است.

وی عنوان کرد: توسعه زیرساخت ها از جمله جاده های چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه دیگر بخش های چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ارتقای بخش اقتصادی در چهارمحال و بختیاری در اولویت اصلی مسئولان این استان است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: یجاد اشتغال و رفع موانع تولید و رونق بخش تولید در این استان هدف اصلی مسئولان ارشد استان است.