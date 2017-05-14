به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی و بی امان با سوداگران مواد مخدر صنعتی که از مطالبات اصلی شهروندان در شهرستان ملایر و اولویت های تعریف شده انتظامی استان همدان در سال جاری است، طی یک هفته کار اطلاعاتی دقیق توسط ماموران برای شناسایی و دستگیری عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان، فردی که به همراه چند نفر دیگر اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی می کرد شناسایی شد.

وی افزود: با تلاش بی وقفه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سرانجام مخفیگاه وی و سوداگران مرگ شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات هماهنگ شده و غافلگیرانه این محل مورد بازرسی ماموران قرار گرفت که در نتیجه مقدار ۲ کیلو و ۹۱۰ گرم مواد مخدر هروئین به همراه تعدادی ادوات استعمال و سوخته تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر اظهار داشت: پس از تشکیل پرونده قضائی، اعضای این باند دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ ترک نیا افزود: طی هفته جاری علاوه بر این کشفیات ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سواری که در یکی از محورهای مواصلاتی ملایر در حرکت بود کشف و در این خصوص ۳ نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.