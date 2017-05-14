اکبر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان همدانی مبنی بر برداشت اینترنتی غیرمجاز در مراجعه به پلیس فتا، شناسایی عامل یا عاملان برداشت اینترنتی غیرمجاز در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد از حساب بانکی شاکی به صورت اینترنتی وجه برداشت شده و برداشت ها به صورت خرید شارژ و پرداخت قبوض است.

امینی بابیان اینکه مبلغ برداشت شده ۲۰ میلیون ریال بود و شاکی هیچ اطلاعی از نحوه برداشت ها نداشت، گفت: کارشناسان این پلیس با حساسیت نسبت به پیگیری موضوع اقدام و با بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، مجرم را شناسایی و پس از اخذ دستور مقام قضایی نامبرده دستگیر شد.

سرهنگ امینی اظهار داشت: متهم که از آشنایان شاکی بوده ابتدا منکر بزه ارتکابی بود و سعی در کتمان حقیقت داشت اما با ارائه مستندات علمی لب به اعتراف گشود و به موضوع برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب شاکی اعتراف و هدف از این کار کسب منافع مالی اعلام کرد.

رئیس پلیس تولید و تبادل اطلاعات استان همدان عنوان کرد: شهروندان باید در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.