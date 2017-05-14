خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پروژه‌ راه‌آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به طول ۴۱۰ کیلومتر به‌صورت یک‌خطه با سرعت طرح ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر در ساعت برای باری طراحی‌شده است. (مسیر تهران- همدان به طول ۲۶۰ کیلومتر و مسیر همدان- سنندج به طول۱۵۰ کیلومتر) و در مسیر خود از شهرهای تهران، رباط‌کریم، ساوه، فامنین، همدان، بهار، قروه و سنندج عبور می‌کند.

این پروژه از طرح‌های مهر ماندگار است که از سال ۷۵ در دستور کار دولت قرار گرفت اما ساخت آن در سال ۸۴ کلید خورد و درحالی‌که به گفته برخی مسئولان قرار بود در یک قرارداد ۱۸ ماهه به نتیجه مطلوب برسد تاکنون عملی نشده، هرچند رئیس‌جمهور ۱۸ اردیبهشت، در سفری به استان همدان اتمام ریل‌گذاری آن تا همدان افتتاح کرد.

این روزها اجرا و افتتاح این پروژه در همدان موردبحث است چراکه مردم درحالی از افتتاح آن در محافل عمومی و خصوصی خود سخن می گویند که این راه آهن قابلیت خدمات دهی ندارد و هنوز زیرساخت های آن تکمیل نشده و بدون ایستگاه است و در حال حاضر ریل‌گذاری، جوشکاری، سوزن‌زنی و ایستگاه‌های راه‌آهن تکمیل نشده است