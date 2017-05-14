به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته سجاد گنج زاده که در وزن ۸۴+ کیلوگرم به دیدار نهایی راه پیدا کرده، برای کسب مدال طلا «انیس ارکان» دارنده دو مدال طلای جهان و بیش از ۱۰ رنگارنگ از رقابتهای معتبر از ترکیه را پیش رو داشت که در پایان با برتری ۵بر۳ روی سکوی نخست ایستاد.

این دیدار پنجمین مبارزه «ارکان» و «گنج زاده» بود که با چهارمین پیروزی بهترین سنگین وزن حال حاضر دنیا، یعنی نماینده کشورمان همراه بود. گنج زاده با برتری مقابل «طارق حمدی» از عربستان،«هندور سلیم» از اندونزی و «قربانعلی آسیمان» از کشور میزبان به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ملی کاراته کشورمان در این دوره از مسابقات با ۱۲ کاراته کا حضور داشت که با کسب هشت مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد. سجاد گنج زاده و نسرین دوستی دو نشان طلا، رزیتاعلیپور یک نشان نقره، ابوالفضل شهرجردی، مهسا افسانه، محدثه آقایی، طراوت خاکسار و امیرمهدیزاده هم پنج نشان برنز کسب کرده اند.

بهنوش نجفی، علی اصغرآسیابری، سعید احمدی و ذبیح الله پورشیب دیگر کاراته کاهای تیم کشورمان در این مسابقات بودند که از دست یابی به مدال بازماندند.