دکتر محمدنبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات پیشرو اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، نظامی مقدّس و مُتکی به آراء و خواست مردم است و از همان ابتدا به فاصله ۵۰ روز بعد از پیروزی انقلاب، اوّلین انتخابات باشور و عظمت و حضور حداکثری شکل گرفت و اصل نظام جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد و جمهوریت و اسلامیت آن با خواست مردم شکل گرفت در حالیکه در نظام‌های دیگر و حتی در کشورهایی که انقلابی صورت می‌گیرد، چند سال وقت صرف این می‌شود که التهاب‌ها و ناآرامی‌های اوایل انقلاب فروکش کند.

حضور حداکثری مردم در صحنه، مهمترین و اولین مسئله نظام است

مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه حضور حداکثری مردم در صحنه را مهمترین و اولین مسئله در نظام دانست و افزود: این نظام با خواست و اراده مردم اداره می‌شود و متولیان امور با خواست مردم انتخاب می‌شوند.

دکتر احمدی با تاکید بر ضرورت حضور پر شور مردم در انتخابات پیشرو افزود: دنیا بداند که کماکان مانند اوایل انقلاب، مردم ما پشتوانه نظام‌اند و تنها معیار انتخاب افراد، "مردم" هستند.

وی اقدام و اراده انقلابی و جهادی را لازمه رفع مشکلات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: متأسفانه جوانان مملکت دچار بیکاری شدید شدند و در استان کرانشاه آمار بیکاری به ۲۲.۲ درصد رسیده که البته آمار بیکاران حقیقی چه بسا بیش از این عدد و دوبرابر آن باشد.

دکتر احمدی تاکید کرد: اگر بخواهیم بیکاری و فساد اداری در کشور ریشه‌کن شود و معیشت مردم بهبود یابد، باید کسی در مَسند امور قرار بگیرد که نقطه تاریکی در زندگی او وجود نداشته باشد و نزدیکان او گرفتار دنیا طلبی نباشند.

رئیس جمهور منتخب باید به منویّات مقام معظم رهبری بسیار نزدیک باشد و برای برقراری اتحاد میان قوا تلاش کند

این استاد دانشگاه، معصومین علیهم السلام را الگوی والای جامعه اسلامی دانست و گفت: امامان معصوم (ع) از دنیا طلبی به دور بودند و خود را به لایه‌های زیرین طبقات اجتماعی نزدیک می‌کردند تا درد و رنج مردم را احساس کنند و درصدد رفع آن باشند.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت دشمنان نظام را مأیوس می‌کند، گفت: نگاه رئیس جمهور آینده باید به درون باشد و با اتّکای به مردم درصدد رفع مشکلات برآید. تجربه ثابت کرده که هیچ کشوری و بویژه مُستبدان زورگو هرگز نخواستند تا کشور دیگری را آباد کنند آنها به دنبال منافع خودشان هستند و لذا باید بسیار تلاش کنیم تا رئیس جمهور منتخب با منویّات مقام معظم رهبری بسیار بسیار نزدیک باشد و برای برقراری اتحاد میان قوا تلاش کند.

دکتر احمدی در ادامه به وجود ذخایر معدنی و طبیعی فراوان در جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: کشور ایران بیش از پنج درصد مواهب و ذخایر دنیا را در اختیار دارد در صورتیکه ما تنها یک درصد دنیا هستیم و مواهب و ذخایر خدادادی برای پنج برابر جمعیت فعلی جمهوی اسلامی ایران، کفایت می‌کند و لذا از این توانایی‌ها باید استفاده کرد و مشکلات را برطرف نمود.

رئیس جمهور اصلح باید مُقیّد به اخلاق باشد

وی ابراز امیدواری کرد: ملت همیشه در صحنه جموری اسلامی ایران با حضور حداکثری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، دشمنان را مأیوس کرده و برگ زرّین دیگری بر افتخارات جمهوری اسلامی ایران اضافه خواهند کرد.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص معیارهای رئیس جمهور اصلح بیان کرد: باید توجه داشت که کشور ما جای صحیح و خطا نیست و لذا باید تلاش کنیم که کار اجرایی را همان بار اول با قوّت پیش ببریم.

دکتر احمدی بیان کرد: رئیس جمهور اصلح باید، مدیر و مدبّر و شجاع و نترس و پاکدست و انقلابی باشد و با تَشرهای دشمنان، میدان را خالی نکند و نگاه او به رهبری نزدیک باشد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور اصلح در گذشته خود نباید یک نقطه تاریک داشته باشد، ادامه داد: اطرافیان و بستگان رئیس جمهور اصلح باید پاکدست باشند و به فکر ثروت اندوزی نباشند و دچار فساد مالی نشده باشند. رئیس جمهور اصلح باید مُقیّد به اخلاق باشد و در مردم هراس ایجاد نکند و وزرایی که انتخاب می‌کند، متعهد و مردمی و پاکدست باشند.