محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در راستای کنترل بهداشتی حمل دام و جلوگیری از انتشار بیماری های واگیردار و مشترک بین انسان و دام، یک خودروی حامل ۱۱۸ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل بهداشتی، توسط اکیپ قرنطینه سرخه و با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان توقیف شد، ابراز داشت: این تعداد دام پس از طی مراحل قانونی و انجام واکسیناسیون تب برفکی، پلاک کوبی و طی دوره قرنطینه مجوز انتقال آن به مقصد صادر شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه در این ایام سال فصل زاد و ولد وحوش محسوب می شود لذا ممکن است انتقال یک بیماری صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست و دام وارد کند لذا از مردم تقاضا داریم به محض مشاهده چنین تخلفاتی مراتب را سریعاً به اداره دامپزشکی شهرستان و یا سامانه اطلاع رسانی ۱۵۱۲ گزارش کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان همچنین از ضبط و معدوم سازی ۴۸ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی فاقد هویت بهداشتی دامپزشکی در گرمسار خبر داد و ابراز داشت: طی بازدیدهای دوره ای از واحدهای عرضه در این شهرستان، چهار کارتن تخم مرغ خوراکی حاوی ۴۸ کیلوگرم تخم مرغ، به دلیل فقدان هویت بهداشتی و نامشخص بودن مبداء تولید، توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی اداره دامپزشکی ضبط، سپس بعد از انجام فرآیند اداری به شیوه بهداشتی معدوم شد.

سعیدی ادامه داد: شهروندان لازم است برای اطمینان از وضعیت بهداشت و سلامت تخم مرغ، این فرآورده را از فروشگاه های معتبر که تحت نظارت اداره دامپزشکی بوده و تخم مرغ را در شرایط بهداشتی مد نظر دامپزشکی از جمله نگهداری در دمای یخچال عرضه می دارند خریداری کنند و هنگام خریداری به تاریخ تولید، مصرف و مشخصات تولید کننده محصول را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی یکی از وظایف مهم کارشناسان دامپزشکی است که ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت جامعه دارد بنابراین با دقت و حساسیت ویژه و به صورت مستمر این پایش و نطارت اجرا می شود.