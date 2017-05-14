به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، عباس لامعی در مراسم تجلیل از این هنرجویان اظهار کرد: در مرحله نهایی این دوره از مسابقات، تعداد ۲۱۸ نفر از هنر جویان راه یافته به مرحله نهایی از هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور در ۳۷ رشته به رقابت پرداختند.

وی با بیان این که علی باقری در رشته معدن از هنرستان امام خمینی (ره) موفق به کسب رتبه اول کشوری شد، تصریح کرد: بهاره فروزان نیا در رشته صنایع غذایی از هنرستان رسالت بیرجند نیز موفق به کسب رتبه نخست چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشورشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به کسب رتبه دوم این دوره از مسابقات توسط رضا شاهی از هنرستان ابوذر بیرجند، در رشته ساختمان یاد آور شد: فاطمه زهرا مقری از هنرستان رسالت بیرجند موفق به کسب چهارم در رشته صنایع دستی شد.

لامعی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری،۴ هزار و ۵۰ نفر هنرجویان مشغول به تحصیل ۴۸ هنرستان فنی و حرفه ای استان در ۲۲ رشته در مرحله هنرستان و شهرستان و استان در آزمون های تئوری و عملی، به رقابت پرداختند که از این میان ۱۸۷ هنرجو به مرحله تئوری کشوری در فروردین ماه ۹۶ معرفی شدند و در نهایت تعداد ۴ هنرجو مجوز کسب ورود به آزمون نهایی عملی را در اراک کسب نمودند.

وی با بیان این که در دوره های قبلی نیز هنرجویان استان موفق به کسب ۵ مقام برتر کشور ی شده بودند، اضافه کرد: رشد و شکوفایی استعداد و خلاقیت های هنرجویان، توسعه و تعالی رشته های مختلف شاخه فنی و رفه ای، توانمند سازی و مشارکت علمی و عملی هنرجویان در سطوح مختلف و آگاهی جامعه با ظرفیت های آموزش های فنی و حرفه ای مهم ترین اهداف این مسابقات به شمار می رود.

چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور به میزبانی شهرستان اراک برگزار شد.