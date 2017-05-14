به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی درباره حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از گروه ­های نمایشی استان­ ها اعلام کرد: سال ۹۵ نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت فعالیت تئاتری به استان ها کمک کرده ایم و امروز نیز پرداخت ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی در استان های مختلف کشور از طریق انجمن هنرهای نمایشی آغاز شده است.

وی در این خصوص توضیح داد: سال ۹۵ با تغییر آیین نامه انجمن هنرهای نمایشی استان ها، انتخاب هیات مدیره از بین گروه های ثبت شده و فعال انجام شد و ۸۰ درصد استان ها با ترکیب جدید که متشکل از هنرمندان است فعالیت می کنند. برای تکمیل این اتفاق تفاهم­ نامه ­ای برای حمایت از فعالیت استان ها منعقد شد و قرار شد مجری آن انجمن هنرهای نمایشی باشد که در بخش های مختلف متناسب با تعداد و فعالیت گروه ­های نمایشی از آن ها حمایت شود.

وی با اشاره به این که از اعتبار سال گذشته تئاتر، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت کمک به فعالیت­ های تئاتری استان ها پرداخت شده است، افزود: بخشی از آن از طریق ابلاغ به ادارات کل بوده و بخشی نیز به صورت مستقیم به حساب انجمن ­ها واریز شده است. پرتال انجمن هنرهای نمایشی که در یکی دو سال اخیر فعال شده، انعکاس فعالیت­ های استان را انجام می­ دهد و این ظرفیت را دارد که با تشکیل بانک اطلاعات تماشاگران، فروش بلیت و ... گسترش پیدا کند.

شفیعی یادآور شد: برخی از استان­ ها از گذشته جشنواره ­های موضوعی دارند که ما همچنان از آنها حمایت می­ کنیم. برخی از جشنواره ­ها هم برای مان اهمیت زیادی دارند مانند جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، جشنواره تئاتر رضوی بجنورد و مقاومت خرمشهر خوزستان که حمایت ویژه از آن می­ کنیم. برخی از استان ها برای میزبانی حمایت می­ شوند مانند ۷ استان که میزبان جشنواره فجر بوده ­اند. در عین حال کارگاه تخصصی تئاتر خیابانی را در چند استان برگزار کردیم که همچنان ادامه دارد. حمایت از اجرای عمومی آثار جشنواره تئاتر رضوی، عروسکی و صاحبدلان نیز انجام شده است. آثاری را که با این موضوعات در استان­ ها تولید شده بود و به اذعان کارشناسان قابلیت اجرای عمومی و عرضه برای مخاطب داشت در تفاهم نامه مورد حمایت قرار گرفت.

وی درباره رویکرد اداره کل هنرهای نمایشی برای سال ۹۶ تاکید کرد: حمایت از تئاتر استان­ ها همچنان پررنگ و با همفکری استان ها ادامه خواهد داشت. یکی از برنامه­ هایی که در تفاهم ­نامه بود و در تفاهم نامه سال ۹۶ به طور جد به آن توجه خواهد شد تقویت زیر ساخت های نمایشی استان ها و تجهیز پلاتوها مشابه آنچه در کرمان اتفاق افتاد، است. احداث پلاتوهای مشارکتی با سایر نهادها اتفاقی بود که در بوشهر و کرمان هم افتاد و در کردستان انشا الله طی تفاهم ­نامه پیش خواهد رفت. پلاتو هایی که در اختیار گروه­ های نمایشی قرار بگیرد حتما در بخش تجهیز مشارکت می­ کنیم. اعتقاد داریم که باید حلقه تشکیل انجمن هنرهای نمایشی از بین گروه ­ها، حمایت مالی از تولیدات نمایشی و مکان­ های عرضه آثار کامل شود. در این صورت فعالیت مستمر و مداوم تئاتر اتفاق خوبی را برای هنرمندان و مخاطبان رقم می زند.

وی درپاسخ به این پرسش که میزان سهم هر استان از مبالغ حمایت چه قدر است؟ گفت: حمایت­ ها بسته به میزان گروه­ های ثبت شده، میزان فعالیت­ هایی که استان دارد، جشنواره­ های موضوعی مورد توافق در استان و پلاتوهایی که تأسیس شده یا در حال تأسیس است، مشخص می ­شود.

شفیعی در پاسخ به این پرسش که سهم استان­ ها چند درصد اعتبار هنرهای نمایشی است؟ نیز گفت: امسال شاهد افزایش سهم استان ­ها از اعتبار تئاتر هستیم به طوری که نزدیک به ۳۰ درصد از اعتبارات را به استان ها اختصاص داده ­ایم. آنچه مسلم است ادارات کل استان ­ها هم منابع مستقلی برای حمایت از تئاتر در فصل ۵ دارند. کمک های معاونت و مرکز به نوعی کمک مکمل محسوب شود و همه اعتبار نیست. بخشی از کمک به استان­ ها مستقیم است و یک بخش نیز از طریق حمایت از حضور گروه ­ها در رویدادهای تئاتری کشور و اعزام ­ها انجام می­ شود. تفاهم­نامه­ ها این را تضمین می­ کند و می ­شود با برنامه ­ریزی مشترک کمک­ های ساختارمند و با برنامه انجام داد.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره این مطلب که آیا ارزیابی فعالیت ­ها درباره صرف این اعتبار وجود دارد نیز تصریح کرد: این ارزیابی وجود دارد. هرچند این کمک­ ها باید به نسبت فعالیت­ های خوب استان و نیازمندی­ ها افزوده شود ولی برنامه­ ریزی شده که کمک­ ها به جلب مخاطب برای تئاتر، فاصله گرفتن از اتفاقات موسمی و جشنواره­ای، تولید تئاتر و یک اتفاق مداوم در استان­ ها کمک کند. خوشبختانه در بسیاری از استان­ ها این اتفاق افتاده و شاهد این هستیم که تئاتر در تعدادی از استان­ ها یک اتفاق پیوسته شده و روز به روز مخاطب خود را افزایش می­ دهد.