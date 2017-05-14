به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی درباره حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از گروه های نمایشی استان ها اعلام کرد: سال ۹۵ نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت فعالیت تئاتری به استان ها کمک کرده ایم و امروز نیز پرداخت ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی در استان های مختلف کشور از طریق انجمن هنرهای نمایشی آغاز شده است.
وی در این خصوص توضیح داد: سال ۹۵ با تغییر آیین نامه انجمن هنرهای نمایشی استان ها، انتخاب هیات مدیره از بین گروه های ثبت شده و فعال انجام شد و ۸۰ درصد استان ها با ترکیب جدید که متشکل از هنرمندان است فعالیت می کنند. برای تکمیل این اتفاق تفاهم نامه ای برای حمایت از فعالیت استان ها منعقد شد و قرار شد مجری آن انجمن هنرهای نمایشی باشد که در بخش های مختلف متناسب با تعداد و فعالیت گروه های نمایشی از آن ها حمایت شود.
وی با اشاره به این که از اعتبار سال گذشته تئاتر، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت کمک به فعالیت های تئاتری استان ها پرداخت شده است، افزود: بخشی از آن از طریق ابلاغ به ادارات کل بوده و بخشی نیز به صورت مستقیم به حساب انجمن ها واریز شده است. پرتال انجمن هنرهای نمایشی که در یکی دو سال اخیر فعال شده، انعکاس فعالیت های استان را انجام می دهد و این ظرفیت را دارد که با تشکیل بانک اطلاعات تماشاگران، فروش بلیت و ... گسترش پیدا کند.
شفیعی یادآور شد: برخی از استان ها از گذشته جشنواره های موضوعی دارند که ما همچنان از آنها حمایت می کنیم. برخی از جشنواره ها هم برای مان اهمیت زیادی دارند مانند جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، جشنواره تئاتر رضوی بجنورد و مقاومت خرمشهر خوزستان که حمایت ویژه از آن می کنیم. برخی از استان ها برای میزبانی حمایت می شوند مانند ۷ استان که میزبان جشنواره فجر بوده اند. در عین حال کارگاه تخصصی تئاتر خیابانی را در چند استان برگزار کردیم که همچنان ادامه دارد. حمایت از اجرای عمومی آثار جشنواره تئاتر رضوی، عروسکی و صاحبدلان نیز انجام شده است. آثاری را که با این موضوعات در استان ها تولید شده بود و به اذعان کارشناسان قابلیت اجرای عمومی و عرضه برای مخاطب داشت در تفاهم نامه مورد حمایت قرار گرفت.
وی درباره رویکرد اداره کل هنرهای نمایشی برای سال ۹۶ تاکید کرد: حمایت از تئاتر استان ها همچنان پررنگ و با همفکری استان ها ادامه خواهد داشت. یکی از برنامه هایی که در تفاهم نامه بود و در تفاهم نامه سال ۹۶ به طور جد به آن توجه خواهد شد تقویت زیر ساخت های نمایشی استان ها و تجهیز پلاتوها مشابه آنچه در کرمان اتفاق افتاد، است. احداث پلاتوهای مشارکتی با سایر نهادها اتفاقی بود که در بوشهر و کرمان هم افتاد و در کردستان انشا الله طی تفاهم نامه پیش خواهد رفت. پلاتو هایی که در اختیار گروه های نمایشی قرار بگیرد حتما در بخش تجهیز مشارکت می کنیم. اعتقاد داریم که باید حلقه تشکیل انجمن هنرهای نمایشی از بین گروه ها، حمایت مالی از تولیدات نمایشی و مکان های عرضه آثار کامل شود. در این صورت فعالیت مستمر و مداوم تئاتر اتفاق خوبی را برای هنرمندان و مخاطبان رقم می زند.
وی درپاسخ به این پرسش که میزان سهم هر استان از مبالغ حمایت چه قدر است؟ گفت: حمایت ها بسته به میزان گروه های ثبت شده، میزان فعالیت هایی که استان دارد، جشنواره های موضوعی مورد توافق در استان و پلاتوهایی که تأسیس شده یا در حال تأسیس است، مشخص می شود.
شفیعی در پاسخ به این پرسش که سهم استان ها چند درصد اعتبار هنرهای نمایشی است؟ نیز گفت: امسال شاهد افزایش سهم استان ها از اعتبار تئاتر هستیم به طوری که نزدیک به ۳۰ درصد از اعتبارات را به استان ها اختصاص داده ایم. آنچه مسلم است ادارات کل استان ها هم منابع مستقلی برای حمایت از تئاتر در فصل ۵ دارند. کمک های معاونت و مرکز به نوعی کمک مکمل محسوب شود و همه اعتبار نیست. بخشی از کمک به استان ها مستقیم است و یک بخش نیز از طریق حمایت از حضور گروه ها در رویدادهای تئاتری کشور و اعزام ها انجام می شود. تفاهمنامه ها این را تضمین می کند و می شود با برنامه ریزی مشترک کمک های ساختارمند و با برنامه انجام داد.
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره این مطلب که آیا ارزیابی فعالیت ها درباره صرف این اعتبار وجود دارد نیز تصریح کرد: این ارزیابی وجود دارد. هرچند این کمک ها باید به نسبت فعالیت های خوب استان و نیازمندی ها افزوده شود ولی برنامه ریزی شده که کمک ها به جلب مخاطب برای تئاتر، فاصله گرفتن از اتفاقات موسمی و جشنوارهای، تولید تئاتر و یک اتفاق مداوم در استان ها کمک کند. خوشبختانه در بسیاری از استان ها این اتفاق افتاده و شاهد این هستیم که تئاتر در تعدادی از استان ها یک اتفاق پیوسته شده و روز به روز مخاطب خود را افزایش می دهد.
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