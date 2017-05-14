به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای چهار وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا از صبح امروز یکشنبه در شهر دهلی نو هندوستان برگزار شد که در پایان پیکارهای وزن ۱۲۵ کیلوگرم، یداله محبی توانست به عنوان قهرمانی رسد.

محبی در فینال به مصاف سومیت از هند رفت و ضمن کسب پیروزی با نتیجه ۶ بر ۲ بر سکوی قهرمانی آسیا تکیه زد.

محبی صبح امروز در کشتی نخست خود مقابل شانگ از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی سید وی در دور دوم مقابل زولبو ناتساگسورن از مغولستان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محبی در این مرحله به مصاف کانگ جین نام از کره جنوبی رفت با کسب پیروزی ۵ بر یک راهی فینال شد.