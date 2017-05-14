به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، هانیه رستمیان پس از نایب قهرمانی در رقابت‌های تیراندازی ماده تپانچه ۲۵ متر بانوان بازی های کشورهای اسلامی اظهار داشت: خوشحالم در اولین حضورم در این ماده به مدال ارزشمند نقره برسم. رقابت خوبی بود و سه ورزشکار المپیکی نیز حضور داشتند که در میان آنها روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفتم.

وی افزود: من با ۱۹ سال کوچکترین ورزشکار در فینال بودم و حمایت موضوع خوشحالی ام را بیشتر می کند.

بانوی تیرانداز کشورمان گفت: با تمرین کمی وارد مسابقات شدم. ما فشنگ زیادی در اختیار نداشتیم و امیدوار این از پس فشنگ بیشتری داشته باشیم.